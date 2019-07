Fernando Esteche fue absuelto en la causa en la que se lo investigaba por “incitación a la violencia colectiva”. El juicio oral y público se llevó adelante en los tribunales de la ciudad de La Plata y según la jueza en lo Correccional Miriam Ermili "no se pudieron probar" los supuestos dichos del dirigente, quien había sido acusado de haber dicho, en 2016, en la localidad de Los Hornos, que el de Mauricio Macri era "un gobierno que va a caer, que vamos a ayudar a que se caiga, porque gobierna contra el pueblo".

La denuncia había sido realizada por el fiscal de La Plata, Marcelo Romero, quien consideró que el ex dirigente de Quebracho había cometido "apología del delito" durante un acto convocado por el partido Miles, realizado en las afueras de La Plata. Del encuentro, de aproximadamente 25 personas, habían participado también el dirigente Luis D'Elía, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, y el ex vicepresidente Amado Boudou.

Durante el transcurso del juicio no se presentaron materiales audiovisuales, ni de ningún tipo, que corroboraran los dichos de Esteche, por lo cual no se pudo acreditar la materialidad del hecho.

El abogado defensor de Esteche, Fabián Améndola, a su turno, señaló que el dirigente nunca había dicho lo que se le imputaba y pidió su absolución en base a la declaración de nueve testigos. Para Améndola, el alegato de la fiscalía estuvo "cargado de subjetividades y alejado de la realidad".

Esteche no estuvo en el momento en que se leyó el fallo absolutorio, ya que le pidió expresamente a la magistrada no asistir a la ultima jornada del debate, pero dejó un mensaje a sus hijos pidiéndoles que se sintieran "orgullosos de su padre". "Siento que hay una persecución política" denunció y, finalmente afirmó "Soy un hombre de bien, les pido que no los abrigue ni los asome la vergüenza".

A pesar d ela absolución, el dirigente de Quebracho seguirá detenido en la cárcel de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva desde diciembre de 2017, acusado de presunto encubrimiento a los autores del atentado contra la AMIA, causa en la que también están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner, otros funcionarios de su gestión y otros dos dirigentes políticos.