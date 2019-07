El gobernador electo Omar Perotti se sumó a la gira desde el arranque, en Reconquista. Su ex competidora en las PASO, María Eugenia Bielsa, en la segunda escala, en Rafaela. Ambos acompañaron al precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, en una nueva muestra de unidad del peronismo en Santa Fe. En la visita que duró dos días y concluyó en la capital provincial, el ex jefe de Gabinete dejó varias definiciones políticas: por un lado, agradeció el apoyo del flamante mandatario, a quien calificó como "un amigo" y, por el otro, anticipó que le "encantaría" sumar a Bielsa a un futuro gobierno nacional. En cuanto a la campaña electoral, anunció que de llegar a la Casa Rosada, "volverán las paritarias" y reiteró que el problema no son las leyes laborales sino la economía parada. Además, le apuntó a Mauricio Macri y lo desafió a debatir "sin mentiras".



"Vengo a pedirle a los santafesinos que cambiemos esta historia. No me importa si son socialistas, peronistas o hayan votado a Cambiemos”, sostuvo Fernández durante una conferencia de prensa en la que alertó sobre el riesgo de que el oficialismo logre un nuevo mandato. "Lo que está en debate son dos modelos de país: el de Macri que “desocupa gente, cierra empresas, genera pobreza, no contiene la inflación. Y el país productivo, donde las Pymes vuelvan a abrir las persianas y los trabajadores recuperen el trabajo. Eso es lo que busco. Y esa es la disyuntiva que tienen, no solo los socialistas, los peronistas, los que votaron a Cambiemos o los mismos radicales", insistió, en un mensaje que buscó superar las barreras partidarias.

Respecto del debate presidencial, ratificó su presencia aunque insistió en sus críticas: "Debatiremos. Esperemos que esta vez (el Presidente) no mienta”, dijo y añadió: “además, (en ese debate) no tendría sentido que le preguntemos algo porque no contesta".

En la ciudad de Santa Fe, Perotti y Bielsa compartieron con el candidato a presidente un desayuno de trabajo con empresarios y un acto popular en el complejo ATE Casa España, donde el único orador fue Alberto. A la ex vicegobernadora la acompañaron la diputada Silvina Frana y el senador electo por Rosario, Marcelo Lewandowski, entre otros. También estuvo presente el primer candidato a diputado nacional, Marcos Cleri. Según el comité de campaña, Fernández volverá a Rosario y al sur de la provincia el miércoles 7 de agosto, poco antes del cierre de campaña para las primarias del 11 de agosto.



"No es verdad que el problema en este país son las leyes laborales, el problema es que la economía está parada”, afirmó, en abierto contraste con la propuesta de reforma y flexibilización laboral que se está impulsando desde Cambiemos. El dirigente peronista defendió el “debate entre empresarios y trabajadores” porque “es muy útil” y ratificó que durante su gobierno volverán las negociaciones paritarias.

A su turno, Perotti también fue generoso con el precandidato presidencial. “Estoy agradecido del tiempo que Alberto le ha dedicado a la provincia de Santa Fe y en la forma en que lo hemos podido hacer. Hubo reuniones largas, extensas, la posibilidad de recorrer las rutas, ha escuchado de los actores de la producción no solamente sus inquietudes, sino también sus reclamos, sus perspectivas futuras y sus deseos de trabajo común. Por eso, agradezco su presencia con agenda abierta, para poder hablar y dialogar con todos los sectores”, dijo el gobernador electo en la conferencia de prensa.

En esa misma actividad, Alberto Fernández recordó cómo se conocieron. Fue en 2003 cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia y él la Jefatura de Gabinete. Allí descubrieron "una intendencia que funcionaba de maravillas y era Rafaela". "Le propusimos a la Argentina el modelo de Rafaela, y el intendente era Omar, con quien muchas veces trabajamos juntos y tenemos una mirada del país muy parecida”, completó.

El precandidato también tuvo elogios para Bielsa, derrotada en la interna provincial. “La integridad moral de María Eugenia es enorme. Me encantaría que en el futuro me acompañe también, para mí sería muy grato que sea parte del gobierno porque es una mujer de enorme valor y capacidad. Los santafesinos tuvieron la gran suerte que fue elegir entre Omar y María Eugenia, dos grandísimos dirigentes. Estoy muy contento que los dos me acompañen”, aseguró.