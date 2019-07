Por lo general Alejandro Dolina no se refiere a "temas de candente actualidad" en su ya histórico programa "La venganza será terrible", que actualmente se transmite por AM750. Pero ante la pregunta de un oyente sobre "¿A quién va a votar?" no pudo resistir la tentación. Primero resaltó que "el voto es secreto y obligatorio", y enseguida recordó a Hugo del Carril como "payador político" y se lanzó al desafío-homenaje. Antes de acometer la payada deslizó un "Pido perdón" y le puso voz a las cuerdas de la guitarra."Con Gillespie y con Patricio,dos queridos compañeros,pensamos qué derroteroseguir en este comicio.Y aunque yo recién me inicioen la rima repentinahoy mi espíritu se inclinapor un destino más grande,votar a Alberto Fernández y como vice a Cristina."Un coro de risas y aplausos coronó la ocurrencia.