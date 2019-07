Desde las 11, Estudiantes y Aldosivi, dos equipos que necesitan sumar para abultar sus promedios, abrirán la múltiple acción de la jornada del domingo por la Superliga. El equipo platense pondrá en cancha a dos de sus flamantes refuerzos de apellido González, el ex Godoy Cruz, Angel, y el ex Tigre, Federico; mientras que el Tiburón tendrá numerosas caras nuvas. Más tarde, a las 13.15, será el turno de Newell's (muy comprometido con el descenso), con la presentación de Frank Kudelka en el banco, y el debutante Centra Córdoba de Santiago del Estero. A las 15.30, el joven Vélez de Gabriel Heinze viajará a Córdoba para medirse con Talleres, que tendrá al debutante DT uruguayo Alexander Medina. Luego, a las 17.45, Defensa y Justicia e Independiente animarán un duelo entre muchos viejos conocidos, principalmente el ahora entrenador rojo, Sebastián Beccaece, quien viene de ser subcampeón con los de Varela. Por último, desde las 20, una formación alternativa de Boca será local de Huracán.

ESTUDIANTES DE LA PLATA

Andújar; F. Sánchez, Schunke, Colombo, Erquiaga; Kalinski, I. Gómez; López o Castro, M. Pellegrini, A. González; F. González.

DT: G. Milito.



ALDOSIVI

L. Pocrnjic; Iñíguez, Galeano, Miers, L. Villalba; Yeri, Gil Romero, Gino; S. Rincón, F. Pérez, N. Solís.

DT: G. Alvarez.



Estadio: Ciudad de La Plata.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Hora: 11:00.

TV: TNT Sports.

NEWELL'S OLD BOYS

Aguerre; Nadalín, Gentiletti, Callegari o Lema, Bíttolo; Cacciabúe, Requena o J. Fernández; Formica, A. Rodríguez, M. Rodríguez; Fydriszewski.

DT: F. Kudelka.



CENTRAL CORDOBA (SdE)

D. Rodríguez; C. Díaz, Nani o N. Correa, Vera Oviedo, Bay; C. Vega; Melivilo, Meli, J. Galeano, F. Cristaldo; J. Valencia o J. Herrera.

DT: G. Coleoni.



Estadio: Newell's.

Arbitro: Facundo Tello.

Hora: 13:15.

TV: Fox Sports Premium.

TALLERES DE CORDOBA

G. Herrera; Tenaglia, Komar, Gandolfi, E. Díaz; Pochettino, Cubas, J. Méndez; J. Menéndez, D. Moreno, Fragapane.

DT: A. Medina.



VELEZ SARSFIELD

Hoyos; Guidara, Coppo, M. López, Ortega; C. Núñez, N. Domínguez, Robertone; A. Bouzat, L. Fernández, Barreal.

DT: G. Heinze.



Estadio: Mario Kempes.

Arbitro: Ariel Penel.

Hora: 15:30.

TV: TNT Sports.

DEFENSA Y JUSTICIA

Unsain; Tripichio, M. Herrera, Piovi, R. Delgado; L. Villarruel, M. Benítez, A. Castro; Mainero, N. Fernández, Merlini.

DT: M. Soso.

INDEPENDIENTE

Campaña; Bustos, Franco, Figal, G. Silva; N. Domingo, P. Hernández, Sánchez Miño; M. Benítez, S. Romero, C. Domínguez.

DT: S. Beccacece.



Estadio: Defensa.

Arbitro: Patricio Lousteau.

Hora: 17.45.

TV: Fox Sports Premium.

BOCA JUNIORS

Andrada; Buffarini, Goltz, J. Alonso, Fabra; Villa, Campuzano, Almendra, Reynoso; Hurtado, Tevez.

DT: G. Alfaro.

HURACAN

A. Silva; Bettini, Salcedo, M. Bareiro, W. Pérez; Faravelli o Bogado, Calello, R. Gómez; Briasco, A. Chávez, Gamba o J. Garro.

DT: J. Vojvoda.



Estadio: Boca Juniors.

Arbitro: Diego Abal.

Hora: 20:00 .

TV: TNT Sports Premium.