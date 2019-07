2 Newell´s: Aguerre (6); Nadalín (4), Lema (6), Gentiletti (6), Bíttolo (5); Cacciabúe (6), Fernández (6); Formica (7), A. Rodríguez (6), M. Rodríguez (6); Fydriszewski (4). DT: Frank Kudelka.

0 Central Córdoba: Rodríguez (5); Diaz (4), Oviedo (4), Nani (4), Bay (5); Vega (6); Cristaldo (5), Meli (5), Galeano (5), Melivillo (6); Valencia (4). DT: Gustavo Coleoni.

Goles: PT 44m A. Rodríguez (N), ST 40m Albertengo (N).

Cambios: ST desde el inicio Herrera (4) por Galeano (CC), 16m Albertengo por Fydriszewski (N), 29m Gabrielli por Nadalin (N), 35m Barraza por Cristaldo (CC) y Alzugaray por Vega (CC), 37m Denis Rodríguez por Formica (N).

Arbitro: Facundo Tello.

Cancha: Coloso del Parque.

Fotobaires Albertengo debutó para reemplazar a Fydriszewski, y lo hizo con gol.

Con carácter y eficacia, Newell´s se sacó en encima a Central Córdoba de Santiago del Estero y debutó con un triunfo en la Superliga. La Lepra arrancó con el pie derecho y venció con goles de Alexis Rodríguez y Albertengo, que marcó con menos de media hora en el club.

Una nueva propuesta requiere tiempo de trabajo. En nombres y en profundidad, al menos ayer, Newell´s no cambió demasiado, pero Kudelka, pese a estar apremiado por el descenso, procurará inyectarle su impronta. Al menos en el primer tiempo, la idea quedó a mitad de camino. Es que el local de a ratos logró ser agresivo, sobre todo cuando la pelota pasó por los pies de Maxi Rodríguez. Pero durante el resto de la etapa tuvo dificultades y desatenciones propias de un elenco que todavía no se conoce entre sí. Los mejores momentos del rojinegro llegaron cuando atravesó la mitad de cancha con rapidez y juego asociado. Kudelka le confió esa tarea al refuerzo Julián Fernández, que fue prolijo con el trato de la pelota, pero aún con una notoria falta de ritmo. Por ese motivo, Formica se vio obligado a bajar más de la cuenta.

Central Córdoba vino a hacer su juego, presionó en el inicio del partido, procuró no replegarse, pero se vio superado apenas Newell´s apretó el acelerador. En ese marco, el trámite dependió pura y exclusivamente de la primacía del local. Maxi tuvo la más clara con una volea que rozó el travesaño, pero faltaba profundidad, la que llegó casi sobre la hora. Fernández bajó un centro hacia atrás y Alexis Rodríguez, sin marca y en el punto de penal, le pegó de volea y dejó inmóvil al arquero. La ventaja era justa, la Lepra había sido más, con cosas por corregir, pero superior.

El rojinegro bajó un cambio en el segundo tiempo. Quizás por cansancio, quizás por la ambición de Central Córdoba. Formica y Maxi sintieron el desgaste y el núcleo de juego se trasladó a los jugadores de contención. La visita se limitó a un trato correcto de la pelota, pero sin profundidad y no pasó de los centros al área contrarrestados con facilidad por la defensa leprosa. Ahí hay que detenerse, es verdad que solo fue el debut y hay mucho camino por delante, pero Lema y Gentiletti tienen todo para ser grandes incorporaciones. El rival fue débil, pero cumplieron con creces y, sobre todo, resolvieron con solvencia cada uno de los embates que tuvieron los blanquinegros.

Compacto, Newell´s logró concretar algo que hacía rato no mostraba. Tuvo carácter para cuidar el resultado, no se puso nervioso en ningún momento, pese a que el esfuerzo físico y la merma en la intensidad era evidente. A quien le tocó darle aire al equipo es a Lucas Albertengo, el delantero que llegó hace pocos días y en sus primeros minutos en el club se abrazó al gol. Solo, sin marca, a cinco minutos del final, le pegó de primera, aunque mordido, a un centro que le envió el uruguayo Gabrielli. Ilusiona su arranque, como también el de todo el equipo. El rival era el ascendido, pero Newell´s no tiene nada para regalar y todo punto será más que bienvenido.