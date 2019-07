Arañaron entre sí los 500 mil votos en las elecciones generales provinciales con la particularidad de no competir con candidato a gobernador. La situación particular se vuelve a repetir ahora en la contienda nacional donde no presentarán postulantes a diputados nacionales, pero tienen una postura clara en la categoría a presidente ¿Cómo se comportarán el Frente Social y Popular, Ciudad Futura, Igualdad y Participación y Unite el 11 de agosto? A priori, cada uno con su argumento, todos tienen resuelto y coinciden en no promover entre sus partidarios el voto a la fórmula de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri - Pichetto; y ninguno descarta que luego de las primarias revise su mirada para evitar que el 27 de octubre gane el macrismo.

Unite terminó tercero en la categoría legislativa de los comicios santafesinos, detrás del Frente Progresista y el peronismo, y arriba de Cambiemos. Con la mediática Amalia Granata como cabeza de lista y mascarón de proa, el partido que esta vez se embanderó con el rechazo al aborto legal, seguro y gratuito como único propósito obtuvo un importante caudal, 287.705 votos, pero por el momento no tiene definida una postura respecto de la compulsa presidencial. El pastor y diputado electo Walter Ghione le contó a Rosario/12 que trabajan "indirectamente" para la lista legislativa del Frente NOS, pero eso no implica un aval al presidenciable José Gómez Centurión. "Tenemos gente conocida a la que estamos apoyando", explicó sin dar mayores precisiones. Por otro lado, Ghione aseguró que el encuentro que Macri y Granata mantuvieron hace un mes en la Quinta de Olivos fue "institucional más que electoral" y afirmó que "no hay ningún tipo de apoyo directo a Macri". Luego del 11, el espacio celeste considerará "dialogar algunos temas en particular" con los partidos con mayores chances de victoria. En ese sentido, cuando este medio le preguntó en particular sobre Macri y Alberto Fernández, los dos con mayores posibilidades de celebrar, Ghione devolvió: "No tenemos cercanía con ninguno de los dos espacios".

Giustiniani: "Lo coherente del no a Macri es tomar una postura más contundente. No sería extraño que apoyemos a Fernández"

Carlos Del Frade retuvo su banca al recibir casi cien mil votos. Como líder del Frente Social y Popular, explicó que convive con siete agrupaciones donde hay "distintos puntos de vista". Pero rápidamente aclaró: "Vamos a votar Fernández - Fernández a nivel presidente y vamos a dar libertad de acción para diputados nacionales". El periodista dijo estar "convencido" que la continuidad de Macri en la presidencia "es la desaparición de la Argentina". Para Del Frade, Fernández es el "único" que puede ganarle al actual presidente. "Los que nos definimos de izquierda nacional siempre quisimos entablar una relación con el peronismo con capacidad de buscar esto de combatir el capital más sectores de izquierda, más allá de que Fernández no es un tipo de izquierda nacional, sí contiene gente que pueda dar ese paso, ese famoso puente hacia otra forma de construcción", explicó.

Ciudad Futura es aliado del Frente Social y Popular. En la legislativa provincial metió una diputada detrás de Del Frade y encabezó en Rosario a intendente y concejales. En la categoría más importante Juan Monteverde rozó los 80 mil sufragios y Caren Tepp estuvo cerca de los cien mil en la categoría para el Concejo Municipal. En diálogo con este diario, el concejal Pedro Salinas recordó que un mes y medio atrás, post elecciones, realizaron un plenario y definieron que "el único objetivo" es que Macri no sea reelecto, "que el proyecto neoliberal no continúe en la Argentina". Pero seguramente antes del 11 de agosto, esta semana o la próxima, tendrán "algo más fino", entablarán rondas electorales dentro del partido para fijar una "posición más específica". "Si de las discusiones surgiera el acuerdo de votar a alguien en particular, lo vamos a hacer público", aseveró Salinas.

El referente de Igualdad y Participación Rubén Giustiniani sacó 83 mil votos el 16 de junio y continuará en la Cámara Baja. El partido que lidera unificó la posición de no votar a Macri y evaluarán su conducta "de cara a la primaria y después a la general". Aunque para dentro de trece días "un grupo de compañeros y compañeras plantean apoyar a la izquierda". No obstante, el ex candidato a gobernador explicó: "Lo coherente al no a Macri es tomar una postura más contundente, obviamente, vamos a apoyar al que tenga más chances, no sería extraño que apoyemos a Fernández", barajó el diputado provincial que rompió hace cinco años con el Partido Socialista.