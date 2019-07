A días de la reunión que mantendrá con la Cámara Nacional Electoral , la oposición redobló sus críticas al sistema para el recuento de votos. A los múltiples cuestionamientos del PJ, se le suman también los del apoderado de Consenso Federal, Daniel Pires, quien contó que le solicitó a la Justicia Electoral que el sistema de transmisión de datos de la empresa Smartmatic no sea utilizado durante las elecciones porque "no está terminado".



"Los partidos políticos, con toda la desconfianza que tenemos en el sistema, pedimos que vuelva el sistema tradicional", exigió Pires en diálogo con la radio El Destape. "El sistema Smartmatic no está terminado. Lo que mostraron en el simulacro no es lo que va a usar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Entonces no hay seguridad".

Además, el apoderado manifestó que no descarta que los resultados publicados al día siguiente de los comicios sean efectivamente los reales. "Nadie nos comunicó nada de que se hayan hecho auditorías del programa de Smartmatic. Tenemos que tener una estructura paralela para ver si el gobierno no está manipulando los datos", cuestionó.

Respecto a las dos listas favoritas para ganar las elecciones (Juntos por el Cambio y Frente de Todos), Pires señaló: "En un sistema donde se está queriendo polarizar entre dos fuerzas, tenemos que tener cuidado de no instalar una tendencia que después se quede”.

La polémica por el sistema de recuento de votos se disparó luego del simulacro que realizó la Dirección Nacional Electoral el pasado 20 de julio para mostrar cómo era el nuevo sistema de digitalización y transmisión de telegramas desde las escuelas habilitadas al Correo Argentino. Esta fue la única vez que los partidos políticos pudieron presenciar la muestra y quedaron disconformes con la realización.

En su descargo, los dirigentes explicaron que no contaban con "con un acceso informático a los archivos de imágenes y su metadata a medida que los mismos vayan ingresando desde los distintos centros de transmisión". Además, pidieron "corroborar de forma programática, y no manual, que los datos que se exhibirán coincidan con los recabados por los fiscales partidarios".

En los próximos días la Cámara Electoral deberá responder al reclamo que los apoderados del PJ realizaron por “problemas técnicos, las irregularidades y otras situaciones inconvenientes” que aparecieron durante el último simulacro de escrutinio.