"El Estado no puede desentenderse de los más débiles. No sé si es keynesianismo, Estado de Bienestar u otra cosa. Es sentido común", dijo el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. En una visita a la ciudad de Paraná, Entre Ríos, como parte del último tramo de la campaña hacia las elecciones primarias, Fernández defendió su propuesta de reducir las tasas de las Leliq para dirigir esos recursos a los jubilados. En ese marco, señaló que que cuando critica a Mauricio Macri el que sale a responderle es el FMI... El candidato aludió así a las declaraciones de Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, quien defendió el programa económico de Cambiemos.



"Esto es como el dicho que dice que hay que pegarle al chancho para saber dónde está el dueño. Yo lo critico a Macri y me responde el FMI, nos vamos entendiendo", dijo Alberto Fernández.

"El Gobierno está tapando lo que está pasando y quieren hacer creer que con un dólar contenido la economía está bien. Están pagando esas tasas de interés para darle al dólar un valor que no tiene. Se enojan porque se lo cuento a la gente y porque digo que los bancos se llevan el dinero que le corresponde a la gente", afirmó el candidato del peronismo, en referencia a la respuesta del Gobierno a su propuesta de destinar lo que hoy son diez días de intereses de las Leliqs a un aumento en las jubilaciones. "Voy a volcar los recursos a la producción y el salario, y voy a terminar con la bicicleta financiera", agregó.

Ante la imposibilidad del gobierno macrista de combatir la inflación, Fernández apuntó directamente contra el Presidente: "Es culpa tuya Macri, no te tienen confianza". Y siguió: "Yo quisiera vivir en ese mundo de las publicidades del Gobierno, pero el problema es que nada tienen que ver con el mundo real", señaló el candidato, que atendió a la prensa junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y los postulantes del FdT a diputados y senadores por la provincia.

"El campo tiene que ser parte de la Argentina que viene, tenemos que ayudarlo a que produzca y exporte. Sé que están al límite. Macri nos va a dejar un déficit del 6 por ciento, pero no vamos a resolver ese déficit complicándole más la vida al campo", aseguró, con un mensaje dirigido al sector productivo que terminó enemistado con el kirchnerismo y que tiene fuerte arraigo en territorio entrerriano.

"Les pido que entiendan que podemos tener un país distinto", sostuvo ante la consulta de cuál será su mensaje para los votantes que aún no definieron a quién acompañarán en las urnas. A su vez, destacó que venía "con la vocación de construir la mejor Argentina para todos, de terminar con la venganza que nos hizo tanto daño, de construir un país que incluya a todos los argentinos". En cuanto al dólar, expresó que "hay que hablarle con la verdad a la gente y siento que muchos ocultan la verdad. Estamos en un sistema especulativo que promueve la bicicleta: jugar entre las Leliq y el dólar y hacer diferencia en desmedro del trabajo y la producción". El ex jefe de Gabinete agregó que "tenemos la cosecha más grande de la historia y no se liquida porque todos saben que el dólar está subvaluado. No podemos mentirle a la gente".