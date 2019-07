#Cursos&Concursos Las mujeres animadoras latinoamericanas que tengan más de 18 años pueden presentar su proyecto al concurso Girl Power: Pitch Me the Future, de la señal Cartoon Network y el festival Pixelatl (inscripciones acá hasta el 3/8). Además, los Premios Nacionales abrieron su convocatoria en las categorías de tango y folklore, libro de poesía, ensayo político y texto dramático (hasta el 6/9 con bases de participación acá ).









#AltaTemporada De una serie a otra. Si te cebás con una ficción distópica sobre una ciudad brasileña donde la marihuana está legalizada, pitá el debut de la miniserie Pico da Neblina (desde el domingo por HBO). Pero si te van más las comedias, probá la segunda de la australiana The Letdown, sobre madres primerizas (desde hoy en Netflix), o el debut de Four Weddings and a Funeral, adaptada del hit del cine noventoso y con protagónico de Nathalie Emmanuel, la Missandei de Game of Thrones (desde hoy en Hulu).

#CualquieraPuedeGooglear Clic ciclo: la Fernández Fierro abrirá hoy a las 21 su nuevo ciclo en el CAFF, que continuará todos los miércoles de agosto. Clic de catálogo: Tomás Pearson (ex Los Cafres) soltó disco solista, Gibsong, con invitados del planeta reggae como Pablo Molina, Rico Rodríguez y miembros de Cultura Profética, Gondwana, Matamba y Aguamala. Clic con rima: el ciclo Agosto Poético cruzará teatro, performance, danza, música y multimedia a través del lenguaje de la poesía, con muestras y espectáculos todos los días, entre mañana y el 30/8 en el Centro Cultural de la Cooperación). Clic solidario: Zumbathon Rosa, el evento benéfico que reunirá fondos para la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer, ofrecerá charlas y actividades vinculadas con la prevención del cáncer de mama (6/10, Museum). Clic en recuerdo: el inglés Robin Banerjee, al frente de la No Rehab Band, interpretará a su ex jefa Amy Winehouse, mañana en Niceto Club.