La actriz de Game of Thrones Nathalie Emmanuel finalmente se refirió a las reacciones negativas por la brutal muerte de su personaje, Missandei, uno de los favoritos de los fans de la serie: la intérprete señaló que se abrió un importante debate sobre cómo son tratados los actores de color en televisión, y que demuestra lo que sucede cuando la representación en pantalla es mínima.



En una entrevista con Entertainment Tonight, Emmanuel dijo que entiende por qué los fans reaccionaron con tal decepción cuando Missandei fue ejecutada en la temporada final, sobre todo porque era solo uno de dos personajes de color con roles prominentes.

“Cuando tenés ‘personajes comodín’ –aunque no creo que se los utilizara en el sentido usual-, la gente que está acostumbrada a ser discriminada, o las minorías, suelen mirarlos más de cerca; mucha gente se apegó mucho a esos personajes”, explicó Emmanuel. “Muchas mujeres, y mujeres de color, se identificaron con Missandei, con lo que era esperable una reacción. Pero no estaba preparada para el tamaño de esa reacción, y que gente destacada escribiera sobre ello”

De cualquier manera, la actriz se mostró optimista. “Me gusta que se haya desatado esa conversación. Es algo de lo que se puede aprender para seguir adelante, el modo en que se arman los elencos, sobre todo tratándose de una serie de fantasía. En lo fantástico hay muchas más posibilidades. De ese modo, si tratás de hacer un casting lo más inclusivo posible, cuando uno de los personajes se va o ya no está en el show no es tan doloroso, porque te sentís representado por el todo y no solo por una persona.”

Ya lejos de Game of Thrones, Emmanuel habló en el contexto de la promoción de su más reciente trabajo, en el reboot para la pantalla chica de Cuatro bodas y un funeral, en formato de miniserie de diez episodios producido por la plataforma Hulu.

*De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.