Ya forma parte del calendario de festivales a nivel nacional. Reunió alrededor de 16 mil personas el año pasado. De este modo, la Segunda Edición del Festival Bandera promete asentar un lugar de encuentro musical que asume una impronta personal. Así las cosas, y con fecha prevista para el próximo 12 de octubre -en el Óvalo del Hipódromo del Parque Independencia-, la grilla anunciada el martes pasado suma 24 bandas (seis más que el año anterior), entre quienes figuran Las Pelotas, Eruca Sativa, La Vela Puerca, Miss Bolivia, Las pastillas del abuelo, Marilina Bertoldi, Usted señálemelo, Indios, Militantes del Climax y Salvapantallas.

La presente edición reunirá también las presencias de Kunyaza, Joystick, Pablo Dacal, Patagonia Revelde, Muñecas, Perras on the beach, Muerdo, Jeites, Eli Almic y Calíope Family; junto a Villa Diamante, Dakillah and Luyara Tink, Frente Cumbiero, Los Peñalozas, Coro Qom Chelaalapi y Lagartijeando.

Los productores Gustavo Granato y Eduardo Roca.

Situar de modo ritual al Festival Bandera, desde ya, es deseo evidente de sus productores -Gustavo Granato y Eduardo Roca-, así como de todo partícipe. De los espectadores, por descontado. La que se beneficia, en suma, es la misma ciudad. El secretario de Cultura y Educación, Guillermo Ríos, señaló durante la conferencia de prensa -realizada en la Sala de las Banderas- "el orgullo de presentar al festival en este lugar emblemático" y el anhelo de que "así como otras actividades de la ciudad, se instale como un evento cultural que forme parte también de la escena nacional". El agradecimiento de Ríos al trabajo realizado por los productores -junto al esfuerzo del área de gobierno- fue recíproco al momento de tomar la voz Granato y Roca.

"Para nosotros es sumamente importante que la industria de la música haya puesto al Festival Bandera en el calendario de los festivales. El año pasado sorprendieron tanto la convocatoria como el nivel de los artistas que participaron", expuso Granato. Por su parte, Roca destacó la necesidad "de que el festival tuviera una identidad local. Este año estamos ampliando no sólo la propuesta musical, sino también apostando a otras corrientes artísticas que hay en Rosario, que estarán presentes en el evento".

"Es un privilegio ver a tantos artistas juntos. Habla de responsabilidad, de organización, y de coraje". Piti Fernández.

De manera acostumbrada, habrá tres escenarios en simultáneo en el Hipódromo, y dos de los grupos que abrirán el fuego serán Usted Señálemelo y Eruca Sativa. "Es difícil armar la grilla, hay que compensar al público del rock con bandas consagradas -como lo son algunas, a nivel nacional e internacionales- junto a propuestas nuevas, con grupos de la nueva generación, que están ocupando un lugar musical muy importante", agregó Granato. En este sentido, Roca señaló que "es muy lindo que el festival refleje lo que pasa musicalmente en Rosario. Uno tiene la oportunidad de viajar bastante, por Latinoamérica y por Europa también. Pero siento que nada es tan fuerte como lo que está pasando en este momento en Argentina, con propuestas de mucha calidad". "Desde un principio apostamos al crecimiento, y creo que con los artistas que están participando y las propuestas de arte diferentes que hay, como teatro y muestras de fotografía, lo estamos logrando", agregó Granato.

La presentación del martes contó también con integrantes de Las pastillas del abuelo -Piti Fernández y Alejandro Mondelo- y Patagonia Revelde, que compartieron música y eligieron como tema troncal una particular versión de "Qué ves", de Divididos; en este sentido, la línea "cuando la mentira es la verdad" -reiterada por el estribillo- adquirió matices justos, de manera precisa con los tiempos que tocan. El rock, evidentemente, siempre tiene con qué decir.

"Va a ser un día de compartir anécdotas y música. Hay que disfrutarlo, con lo difícil que está todo en el país. Es un privilegio ver a tantos artistas juntos. Habla de responsabilidad, de organización, y de coraje", sintetizó Piti. Acontecimiento, vale destacar, que será íntegramente transmitido por 5Rtv, el canal público de Santa Fe, en vivo y para toda la provincia.