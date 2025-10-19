Un operativo conjunto entre personal de la Secretaría de Control y Convivencia municipal, la Policía Federal y la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe terminó este sábado 18 de octubre a la madrugada con tres personas detenidas, el hallazgo de droga y 16 armas de fuego. La intervención se hizo en el marco de allanamientos solicitados por la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre el llamado bar La Tía y viviendas linderas ubicadas en la zona de Carrasco al 3000, en La Florida. Las medidas se enmarcan en una investigación desarrollada en la zona y se vinculan con presuntos puntos de venta de droga al menudeo. Los detenidos serán imputados por tenencia de armas y comercialización de estupefacientes. Por su parte, el municipio, ante las faltas constatadas, la reiteración de denuncias y la gravedad de los delitos encontrados, procedió a la clausura del lugar y el decomiso de todos sus bienes.