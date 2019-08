San Lorenzo no pudo transferir a Nicolás Blandi a Botafogo porque el club brasileño no llegó a inscribir al delantero antes del cierre del libro en aquel país. Titular indiscutido hasta la reciente llegada del técnico Juan Antonio Pizzi al banco del Ciclón, el ex Boca perdió protagonismo a punto tal que en la victoria ante Godoy Cruz, en la cual hubo un equipo alternativo, fue al banco de suplentes.

Esa situación podría agudizarse con la eliminación de San Lorenzo de la Copa Libertadores a manos de Cerro Porteño, porque para la posición de centrodelantero el conjunto de Boedo contrató al paraguayo Adam Bareiro y también cuenta con el juvenil Adolfo Gaich y con Nicolás Reniero, pretendido por Racing.

San Lorenzo había decidido aceptar una oferta del Botafogo que propuso pagarle 400.000 dólares por los 18 meses de préstamo de Blandi y una opción de compra cuya cifra no trascendió.

Con ese escenario, ambas partes trabajaron a contrarreloj para que se firmen los contratos y que se puedan presentar en las Confederación Brasileña de Fútbol antes de las 23.59 del miércoles, fecha límite por el cierre del TMS, pero no llegaron a hacerlo.