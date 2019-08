La lluvia fue como un bautismo durante la primera Feria de Editores (FED), en 2013 en el bar de FM La Tribu. ¿Quién iba a empaparse para llegar hasta el espacio de la calle Lambaré, en el barrio de Almagro? Los lectores indómitos, curiosos y atrevidos no se amedrentan ni ante la tormenta más salvaje. Una mojadura puede ser una buena señal, acaso el “sacrificio” ineludible que permitirá descubrir una nueva autora o autor, encontrar ese libro que no sabía que estaba buscando, pero que se vuelve tan necesario como impostergable. Cuando el diluvio amainó y el agua comenzó a replegarse, aparecieron los lectores. Desde entonces la FED, que empieza hoy su octava edición con entrada libre y gratuita, no ha dejado de crecer como punto de encuentro entre lectores y editores en torno a los libros.

Si al principio había un puñado de editores que se podían contar “casi” con los dedos de la mano, ahora suman 250 editoriales argentinas, de varios países Latinoamericanos como Bolivia, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, y también de España. El lugar fue quedando cada vez más pequeño y hubo varias mudanzas: la galería de arte Central Newbery, el centro cultural Santos 4040, hasta el año pasado que se instalaron en Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131), por donde pasaron 11 mil personas. Ahora calculan que recibirán en tres días –de 14 a 21- a unas 16 mil.

Además del encuentro de los lectores con los catálogos de Adriana Hidalgo, Ediciones Godot, Bajo la Luna, Entropía, Sigilo, Cactus, Caja Negra, Corregidor, Eterna Cadencia, Dedalus, Odelia, Empatía, Gourmet Musical, Paradiso, Fiordo, La Bestia Equilátera, Iván Rosado, Blatt & Ríos, Audisea, Caballo negro, Sudestada, Siglo XXI, Marea, Mansalva y Rosa Icerberg, entre otras editoriales, habrá una programación cultural con invitados del exterior como Férrez, el principal referente del Movimiento de Literatura Marginal en Brasil que agrupa a escritores de las regiones periféricas. El autor de Manual práctico del odio (Corregidor) se presentará mañana a las 19.30 junto a la traductora y especialista en literatura brasileña Lucía Tennina. El uruguayo Gustavo Espinosa participará hoy a las 18 de una charla sobre “Topografía de la literatura latinoamericana” junto a Margarita García Robayo y Simón Ergás. Una de las actividades más convocantes será “La lengua en disputa” con Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski, una charla sobre el lenguaje inclusivo (domingo a las 18).

En un año electoral y a una semana de las PASO, en la FED se debatirá sobre el futuro político del país en “La Argentina del 11D. ¿Qué va a ser de nuestras vidas después de las elecciones?”, una charla en la que participarán Alejandro Grimson, Paula Canelo y Eduardo Fidanza (domingo a las 19.30). En “La crisis es nuestro escenario”, Marlene Wayar, Agustina Paz Frontera y María Inés La Greca, desde los feminismos subalternos, populares e interseccionales, se preguntan cómo articular una acción y un pensamiento feminista que pueda sacarnos del atolladero de la avanzada neoliberal (hoy a las 19.30).

Entre los imperdibles también se destacan “Revolución y deseo en las crónicas de Dan Healey y Pedro Lemebel”, con Gonzalo León, Alejandro Modarelli y Mario Iribarren (hoy a las 16.30); “Mejor acompañadxs”, un diálogo entre Dolores Reyes y Vera Giaconi sobre el día a día de la escritura (mañana a las 18) y “En primera persona: cuando la vida atraviesa la literatura”, con Belén López Peiró, Julia Coria y Mercedes Halfon (domingo a las 15). La programación completa se puede consultar en www.feriadeeditores.com.ar

Una novedad de esta edición es que la Feria de Editores tendrá su primer Fellowship Programme –coorganizado junto al Ministerio de Cultura de la Ciudad y auspiciado por el Goethe-Institut Buenos Aires y el Instituto Francés de Argentina-, en el que participarán una editorial francesa, una alemana y dos de Latinoamérica con el propósito de relacionarse con los principales actores del sector, como editoriales, autores, traductores y librerías. Los jóvenes entre 16 y 19 años y docentes que tengan la tarjeta Pase Cultural tendrán un 10 por ciento de descuento en los stands de más de 100 editoriales adheridas. Los altos costos de producción, el desplome de las ventas en librerías y la falta de políticas públicas despliegan un escenario complicado para el libro. La FED se expande por la obstinación de editores que siguen renovando el escenario de la edición argentina.