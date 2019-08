"Santiago estuvo desaparecido 78 días para aleccionar, amedrentar y que la muerte se naturalice a manos de las fuerzas de seguridad." Sergio Maldonado lo dijo hace instantes en el acto por los dos años de la desaparición seguida de muerte de su hermano Santiago, a quien recordó como un ser de luz que trascendió más allá de sus ideas anarquistas en un compromiso solidario con la madre tierra.



"Presente ahora y siempre", gritaron miles de manifestantes que colmaron la Plaza de Mayo y varias cuadras de las avenidas que allí confluyen. "El 25 de noviembre de 2017 mientras velabamos el cuerpo de Santiago, la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel, este Estado mata una persona cada 21 horas", agregó sobre el escenario, de espaldas a la Casa Rosada, junto a su esposa, su abogada, miembros de organismos de derechos humanos que organizaron el acto, y luego se fundió en un abrazo con las Madres de Plaza de Mayo Tati Almeida y Nora Cortiñas.



"El Estado también les debe una explicación a ellas sobre sus hijos", apuntó, y no dudó en calificar al presidente Mauricio Macri como el maximo responsable de lo sucedido con Santiago, el 1 de agosto de 2017, cuando Gendarmería reprimió a la comunidad mapuche de Cushamen.



La compañera de Sergio, Andrea Antico, había leído un texto escrito por Santiago, con la atenta escucha de varios candidatos políticos del kirchnerismo y la izquierda, que miraban desde abajo del escenario, entre la prensa.



Sergio Maldonado ubicó los hitos de la causa como coincidentes con momentos electorales. "Cada vez que le pediamos al juez que peritara los billetes, que ampliara los puntos de pericia de la autopsia para saber cómo, cuándo y dónde murió Santiago, que hiciera la reconstrucción de los hechos, nos respondía que lo haría cuando fuera oportuno. ¿Habrá sido oportuno no mencionar que se trató de una muerte violenta? ¿Fue oportuno que el cuerpo aparezca un 17 de octubre a dos días de las elecciones? Y que el cierre de la causa haya sido poco antes del G-20? Me pregunto si la Justicia es justa o es la oportunidad de los oportunistas", expresó. Y le dedicó una respuesta a Darío Lopérfido, ex funcionario macrista. "Son 30 mil, Lopérfido, y los ríos no van presos pero sí los genocidas."



La desconcentración comenzaba a realizarse en calma, cuando llegaba a la plaza un enorme operativo policial.