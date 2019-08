Victoria Tolosa Paz habla rápido. Muy. Trabajo, educación, seguridad y basura son algunos de ejes en los que critica al intendente de La Plata, el macrista Julio Garro. En su discurso, recorre los números de la subejecución presupuestaria, señala la “falta de gestión” actual y ensaya una autocrítica por las administraciones anteriores. “No fuimos buenos gestionadores a nivel local. No pudimos ver plasmado el proyecto político de Cristina y de Néstor en la ciudad”, admite mientras se prepara para las primarias del 11 de agosto, cuando deberá competir contra Florencia Saintout y otros tres precandidatos del Frente de Todos para definir quién enfrentará a Garro en las generales de octubre. “Voy a ser la primera intendenta de la ciudad de La Plata, después de 85 hombres”, asegura, confiada, en diálogo con Página/12.

-Esta semana Garro y María Eugenia Vidal hicieron un acto en La Plata en el que hablaron de que llevan más de 260 obras en escuelas. ¿Es así?

-En estos tres años de gestión hubo un escándalo de subejecución presupuestaria en materia en materia del fondo educativo. El último año que rindió cuentas, que fue 2018, dejó 57 millones de pesos en la cuenta. Con un agravante, timbeó la plata. Compró títulos, bonos y acciones del Banco Provincia y el 31 de diciembre nos muestra los 33 millones de rentabilidad que obtuvo con el fondo... se los llevó a rentas generales. O sea que usó la plata de las escuelas para timba financiera y ni siquiera trajo el rédito de esa plata para las escuelas. Así que ese listado de 200 y pico de obras es un listado de muy poco real. Era obvio que este año electoral iban a tomar el discurso de que están destinando lo que nunca antes se había destinado en materia de educación y es una gran mentira.

-¿Cuáles son las principales críticas que le hace al intendente?

-La mayor crítica es que tiene muchas dificultades para desarrollar políticas públicas en función de un diagnóstico de la ciudad. Había problemas cuando recibió la ciudad, sí. ¿Qué hizo con esos problemas? No los resolvió. El problema del desempleo no era del nivel que tenemos ahora, que superamos la media nacional con 10,8 de desocupación. Veníamos del 4,9 en 2015, no era esta foto del desastre de La Plata de hoy. Y ante esa radiografía, que se iba empeorando, él no tomó ninguna medida paliativa.

-¿Pero un intendente tiene margen para resolver el problema del desempleo?

-Puede hacer mucho. Mi primera propuesta está vinculada a la producción, el empleo y la industria en la región capital y la ciudad de La Plata. Hay que dejar de comprar y contratar obras y servicios básicos a empresas de CABA, con mano de obra de CABA. Es un combo que viene importado de capital federal con una empresa digitada, Newsan, de un grupo vinculado a (Marcos) Peña Brown. Eso es un crimen porque tenés que privilegiar la mano de obra local y regional. Otro ejemplo, en el caso del servicio alimentario escolar, que es un servicio que se da a las escuelas, podríamos empezar a asociar la verdura que se come con las que producimos nosotros. Eso también fortalecería el empleo y la producción.

-Cambiemos suele hacer eje en el tema de la inseguridad. ¿Cómo es la situación en La Plata?

--Es otro problema grave que tenemos en La Plata, como toda región capital que tiene semejantes niveles de pobreza e indigencia. Hace tres años está prometiendo un centro de monitoreo. En realidad lo iba a construir pero alquiló un local. Lo montó un poquito con un par de cámaras. Nos cuentan en grandes carteles que tienen cámaras de seguridad pero las cámaras no están. No sólo no las vemos sino que la licitación no cuadra con la cantidad de cámaras. O sea que hay un número que no cierra.

-¿Pero por qué no se ejecutan los fondos?

-Porque tiene un mal equipo de gestión. Por ejemplo, las cámaras se llevaron 300 millones de pesos. Hubo problemas en el contexto de la licitación por la devaluación de 20 a 40 pesos. En un momento recibió las cámaras pero no las pudo colocar porque no tenía tendido de fibra óptica. Tenía que saber que el tendido no le iba a alcanzar.

-En el Frente de Todos hay cinco precandidatos. ¿Por qué deberían elegirla a usted y no a los demás?

-Nosotros creemos que la tensión de verdad está entre Saintout y quien habla. No le saco méritos a los demás pero es lo que se ve en todas las encuestas y en la calle. Eso es bueno porque somos dos mujeres y ya tuvimos 85 intendentes hombres. Es necesario que por primera vez tengamos una intendenta mujer. Estoy convencida de que nuestra lista va a ser la ganadora porque sueño con ser intendenta, porque hace mucho tiempo que venimos construyendo este espacio con hombres y mujeres muy comprometidos desde distintos sectores como la ex viceministra de Educación bonaerense, Claudia Bracchi, o Alejandra Wagner, que viene de ser decana de la Facultad de Trabajo Social. O Miguel Forte, nuestro tercer candidato a concejal que es del gremio de Camioneros. El movimiento obrero de la ciudad de La Plata está empujando regionalmente esta lista. Soy la candidata que habla del trabajo. Si no hay trabajo no hay nada. Voy a ser la primera intendenta de la ciudad, después de 85 hombres.

-Garro dijo que le gustaría debatir con Saintout, ¿porqué cree que la mencionó a ella y no a usted?

-Él me tiene miedo porque sabe que jamás soportaría un debate público conmigo. Sabe que soy una conocedora de la gestión pública. Conozco los números del presupuesto municipal mucho más que él. Estudio los temas y fui durante un año y medio una concejala que se tomó el cargo con mucha responsabilidad. Presentamos más de 350 proyectos de ordenanzas. Y no me quedo en las críticas. Yo tengo propuestas.

-¿Cuáles por ejemplo?

-Hay que desarrollar un plan de obras de pico y pala. La ciudad de La Plata tiene que 161 barrios populares y necesitamos dotarlos de infraestructura básica. Con dos sentidos, llevarle dignidad a nuestros vecinos pero generar mano de obra local en esa decisión que vamos a tomar. Tenemos hombres y mujeres cobrando el salario complementario de (la ministra de Desarrollo Social, Carolina) Stanley. La Plata debe ser una de las que más cobra por sus niveles de desempleo. Y tenemos la universidad pública nacional más importante de la Argentina. Ahí tenemos la escuela de oficios municipales. Yo sueño con que pasen por la capacitación de la universidad, montemos la primera fábrica de pavimento articulado, tengamos cientos y miles de mujeres y hombres colocando ese pavimento. Le llevo el salario de 6 mil pesos al salario mínimo vital y móvil y abro el ciclo virtuoso del consumo de la ciudad de La Plata. Es plata en el bolsillo que queda en la ciudad y no el negocio atado de grandes empresas de CABA que se la llevan y hacen un trabajo de pésima calidad. SI hacemos eso en los primeros cuatro años vamos a haber cambiado la realidad de los platenses y estos tres puntos que son destinados al trabajo me marcan como la candidata que habla realmente del trabajo y eso hace que por supuesto el movimiento obrero me quiera acompañar. Llevo propuestas concretas.

-Al hacer la presentación de su lista hace unas semanas habló de la necesidad de reconocer errores. ¿Cuáles fueron?

-Hablé de algo muy concreto que siente el platense, que es que esta gestión es muy mala y la pasada también. Y yo me quiero hacer cargo de eso porque no puedo negar la realidad. Esta gestión es pésima pero la que dejamos nosotros también fue mala. Los 161 barrios venían de antes. ¿Y qué hicimos nosotros como gestiones anteriores? Digo 'nosotros' porque muchos de esos hombres integran hoy el Frente de Todos. No fuimos buenos gestionadores a nivel local. No pudimos ver plasmado el proyecto político de Cristina y de Néstor en la Ciudad de La Plata. Lo vimos plasmado en Ensenada, en Berazategui, en ciudades cercanas donde no crecieron los asentamientos, donde vemos la generación de empleo y el corralón municipal, donde vemos el desarrollo y la transformación más grande.

-¿Pero por qué no se plasmó en La Plata?

-Por diversos motivos. Porque tuvimos mala gestión municipal y además tuvimos una complejidad muy grande de un crecimiento muy exponencial. El desarrollo de la capital en términos de trabajo hizo que vinieran cientos y miles. Hubo una llegada muy importante demográfica. El cinturón flor y frutihortícola es una bendición tenerlo pero creció desorganizado. Hubo falencias, hubo un Estado que corre de atrás. Venimos de una mala gestión y Garró la enterró. La terminó de dejar al subsuelo. Tenemos que trabajar muy fuerte para revertir esa situación. De lo que sí estamos convencidos es que el proyecto de Néstor y Cristina tuvo todas las decisiones destinadas hacia el conjunto de los argentinos y de los trabajadores. Nunca se han tomado medidas en contra de ese sector. En todo caso faltaron medidas que ese sector esperaba. Digo, claramente, el impuesto a las ganancias. Hubo un sector que nos presionaba para que sacáramos el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Hoy ese sector está pidiendo trabajo porque muchos perdieron el empleo. El contexto muy diferente.