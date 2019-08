La mala noticia pareció empañar la lucha de Actrices Argentinas (AA): el jueves, los medios comenzaron a hablar de un quiebre al interior del enorme colectivo. No obstante, varias actrices niegan esa información. Dicen que, si bien es cierto que algunas artistas se alejaron de la agrupación, esto fue a mediados del año pasado. Y que Las Bolten no es una organización sino un “grupo de amigas” que se comunicaba mediante un chat de WhatsApp con ese nombre. En él, conviven integrantes de las AA con personas que se apartaron de ella. Laura Azcurra, Verónica Llinás, Mirta Busnelli, Valeria Bertuccelli y Maruja Bustamante, entre otras, aportaron sus impresiones.



“No hay tal ruptura. Las compañeras que se fueron lo hicieron al inicio de nuestra unión. De una grupa de 400 mujeres en red federal, fueron diez aproximadamente. Es natural que, en convivencia con tantas mujeres, haya modos distintos de accionar”, expresó Azcurra a Página/12. “El enorme movimiento de mujeres que abarca la ola verde también tiene diferencias. No hay competencia ni rivalidad. Aprendemos a convivir y a respetarnos”, añadió.

En declaraciones a Angel de Brito en CNN Radio, Novoa había dicho que pertenecía a otra “rama” por fuera de Actrices Argentinas. Las Bolten comenzó a ser definida como una nueva “grupa”, que habría surgido a partir de diferencias en torno a las denuncias de Erica Rivas y Valeria Bertuccelli contra Ricardo Darín por maltrato laboral, la acusación de Flor de la V de discriminación contra Jorge Lanata y la denuncia de violación de la fallecida Natacha Jaitt. Gloria Carrá, Romina Gaetani, Bertuccelli y Rivas aparecieron mencionadas como miembros del supuesto nuevo espacio, llamado así en honor a la militante anarquista y feminista Virginia Bolten. Página/12 intentó comunicarse con Novoa, pero ella eligió no hacer nuevas declaraciones.

La posición de Bertuccelli se pudo conocer mediante un escrito. Allí, afirmó que nunca perteneció al colectivo, y que por ende, nunca se fue. “No pertenezco a Las Bolten tampoco, aunque entiendo que no es un grupo organizado, sino más bien amigas debatiendo. Los oportunistas de siempre quieren usar estas noticias irrelevantes para hablar mal del movimiento feminista que es mucho más inmenso e importante que todas nosotras”, aseguró.

Eliana Wassermann y Bustamante, representantes del teatro off dentro de AA, aclararon también que Las Bolten es ante todo “un grupo de amigas” que comparten “libros y encuentros”. En él dialogan artistas que continúan militando en Actrices Argentinas y otras que ya no. “Nada que ver con ser una colectiva. No queremos potenciar la idea de separación. Nos quieren dividir para su morbo y ridiculizarnos”, dijo Bustamante, directora de Discépolo: Las casas. Sobre las declaraciones de Novoa, indicó: “Está haciendo prensa por un estreno y le saltan con una polémica de la prehistoria. Si nos dividen nos corrompen como fuerza. Y no ha lugar”. “Bolten no existe como grupalidad hacia el afuera. Instalar una fractura donde no la hay es una reacción del patriarcado. El tema es llenar la Plaza (del Congreso) el 8 de agosto”, sostuvo, en sintonía, Wassermann, actriz de La conducta de los pájaros, que dirige Norman Briski.

Julia Amore se retiró de AA y también negó la existencia de una nueva agrupación. “Somos un grupo de amigas, muchas estuvimos en Actrices Argentinas. La mayoría no, está en otras colectivas como Acción y Pañuelos en Rebeldía. Quiero mucho a Valeria y Erica; en su momento salí a defenderlas. Las están exponiendo en todos los medios, reflotando una discusión que ya está sanada”, opinó.

Las actrices consultadas cuestionaron el tratamiento mediático sobre el asunto. Según Azcurra, “una maniobra muy mediocre” para “subestimar el trabajo y la fuerza del movimiento de mujeres”. En este contexto, reivindicó el trabajo de Actrices Argentinas, que surgió para reclamar por una ley de aborto legal, seguro y gratuito y militar contra la violencia de género, y adquirió visibilidad al apoyar públicamente la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación. Sobre las críticas señaladas por quienes se alejaron, remarcó: “No hay enojos ni rencores. Sí formas distintas de pensar y accionar. Felizmente somos todes distintes, y en esa diversidad está el desafío de convivir con nuestras diferencias. La revolución será feminista o no será”.

Por su parte, Llinás dijo haberse enterado por los medios de la supuesta interna. “Dentro de los movimientos hay distintas formas de encarar un mismo objetivo. Hay que tomarlo como variaciones de la misma cosa. No como algo contrario, opuesto, peleado: es la interpretación que quieren darle los buitres que están esperando para ver por dónde atacar. Espero que ésta no sea una herida por donde meta el aguijón el horrible patriarcado”, manifestó. Y agregó: “Las actrices vamos a pertenecer a distintos colectivos, taxis o carrozas, como carajo les quieran llamar. Y vamos a seguir siendo amigas. Mal que les pese. Pensamos lo mismo en lo importante, como el aborto libre y gratuito”.

“De cualquier manera, si hubiera un grupo de actrices que formara otro colectivo no veo el conflicto”, aportó Busnelli. “La lucha de las mujeres tiene que estar por encima de eso. Toda vez que un grupo crece con ideales o una propuesta renovadora aparece la reacción a eso y la desacreditación. Se transforma algo que tiene una noble intención, una lucha de siglos. Siempre se crearon enfrentamientos en los movimientos. El nuestro siempre va a estar amenazado. Somos sospechadas. Por supuesto que no nos importa la gente que piensa así, pero lamentamos que ésa sea la mirada de mucha gente”, concluyó.