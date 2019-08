Los Angeles Galaxy, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, perdió este sábado por 3-0 ante el local Atlanta United, que contó en su formación inicial con el ex River Plate Gonzalo "Pity" Martínez, en un partido por la MLS estadounidense.



Ante más de 72 mil espectadores (un record de asistencia para el fútbol de ese país), el equipo del Mellizo sufrió dos goles en contra, Dave Romney (a los23 ) y Giancarlo González (a los 43); mientras que el delantero venezolano Josef Martínez, de tiro penal (a los 72), marcó el tercero.



En el local, también se alinearon el defensor ex Newell's Franco Escobar y el volante ex Independiente Ezequiel Barco. Además, en el segundo tiempo ingresó el volante ex Banfield Eric Remedi.

En el plantel californiano, que no contó con el sueco Zlatan Ibrahimovic, fue titular el ex Atlético Tucumán Fabio Alvarez.



Atlanta United se sitúa en la segunda posición de la Conferencia Este y LA Galaxy marcha en la tercera posición de la Conferencia Oeste. En la tabla general, Atlanta está segundo y LA Galaxy se ubica en la sexta colocación.