Tras las declaraciones de algunos de sus ex compañeros, David Schwimmer también se refirió a las posibilidades de una reunión de Friends… aunque no se mostró muy convencido.

El actor y director que en la exitosa sitcom intepretó a Ross Geller apareció en el programa televisivo The Lateish Show, donde señaló que cree que todos los integrantes del equipo de Friends sienten que el show terminó de la manera que tenía que terminar. Ante la pregunta del conductor Mo Gilligan sobre un posible reencuentro en pantalla, el actor no dudó: “Bueno, no. Quiero decir… No. Todos sentimos lo mismo, que terminó de una manera perfecta.”

Los comentarios de Schwimmer son un espejo de lo que dijo su ex compañero Matt LeBlanc el año pasado, cuando dijo que no quiere que los fans vean en qué se convirtió el grupo tantos años después. “Entiendo que la gente realmente quiera ver una reunión, pero ese show era sobre un período finito en las vidas de esos personajes, entre los 20 y los 30 años”, dijo el intérprete de Joey Tribbiani. “Ver qué están haciendo ahora creo que es como la cuestión de si un libro es mejor que la película. Es mejor que quede supeditado a la imaginación de cada uno”.

Lisa Kudrow, quien encarnaba a Phoebe Buffay, hizo comentarios similares: “Se trataba de personas veinteañeras, treinteañeras. El programa no trataba de gente en sus 40 ó 50. Y si tuviéramos los mismos problemas sería triste”, explicó.

De todos modos, no todos son tan terminantes. Hace poco, Jennifer Aniston –la encargada de darle vida a Rachel Green- admitió que hay una chance de que se produzca un revival. “¿Por qué no? Yo lo haría, las chicas lo harían. Y creo que ellos tamnién. Cualquier cosa puede suceder”.

Mientras tanto, los meses que restan de 2019 serán la última oportunidad para los usuarios de Netflix de ver la serie completa, ya que Warner anunció recientemente que en 2020 los 236 episodios sólo podrán verse en la plataforma HBO Max, que se lanzará el año próximo.