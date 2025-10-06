Al día siguiente de la retirada de Jannik Sinner (que defendía la corona) y ausente Carlos Alcaraz, el Masters 1000 de Shanghai se quedó este lunes sin el tercer jugador mundial, el alemán Alexander Zverev, derrotado en tercera ronda por el francés Arthur Rinderknech (54) por 4-6, 6-3 y 6-2.

El serbio Novak Djokovic, cuatro veces campeón en Shanghai y otro sobreviviente del Top 10 en el cuadro, jugará este martes ante el ascendente Jaume Munar, su rival español en octavos.

Tras romper el servicio de su rival en el tercer juego del partido, Zverev mantuvo la ventaja para ganar el primer set y parecía tener el partido bajo control en una pista que parece un horno y que tantos problemas físicos está provocando en los tenistas.

Fue el caso el domingo de Sinner, el N° 2 del mundo, que tuvo que retirarse, casi sin poder caminar, por los calambres en la pierna derecha provocados por el excesivo calor en la ciudad china.

Lo cierto fue que todo cambió para el alemán al inicio del segundo set, porque perdió efectividad con su servicio y, tras conceder el break en el cuarto juego, ya no fue capaz de reaccionar, perdiendo los dos sets y, por consiguiente, el partido.

Por su parte, Alex de Miñaur (7°) se impuso al polaco Kamil Majchrzak (66). El australiano comenzó perdiendo el primer juego, pero contestó con un vendaval de tenis con el que cerró por 6-1 el primer set.

El segundo set fue mucho más parejo y resultó en un intercambio de juegos hasta que el australiano consiguió la victoria con un 7-5 sobre el polaco.

Por otra parte, el partido que enfrentó a los italianos Luciano Darderi (29) y a Lorenzo Musetti (9°) se saldó con victoria de este último en un partido muy igualado que se plasmó en ambos sets. En el primer set, Musetti se impuso por 5-7 y el segundo set se tuvo que resolver en el tiebreak donde Musetti se mostró dominante con un 1-7.

Por último, el ruso Daniil Medvedev (18) se impuso por 6-3, 7-6 (5) ante el español Alejandro Davidovich Fokina, también en tercera ronda.