Fragmento de la nota Que los hay, los hay , publicada por Página/12 el 23 de agosto de 2009.



Fabio Zerpa atiende el teléfono desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires, adonde eligió retirarse cuando se cansó de la ciudad, y desde donde organiza cursos, escribe cuando puede y se dedica al mismo tema por el cual cambió la actuación cuando era un treintañero. Ahora tiene 80, y no evita algún berrinche ante la pregunta:

–¿Entonces no es verdad que ya no hay ovnis?

–No estoy de acuerdo con eso. No es que no se vean, sino que nuestro termómetro es el periodismo. Y el periodismo no siempre da la noticia. Pero el ovni siempre está presente. Te puedo citar un caso ejemplar: en 2008, hubo una oleada, se vieron en promedio más de dos ovnis por día en todo el territorio de la Argentina.

–¿Y dice que todos los casos fueron ratificados?

–Sí, claro. Son de distintas variedades. Ha habido casos de visualización del primer tipo, que es cuando se visualiza un aparato raro en el espacio atmosférico; ésos fueron innumerables. También están los famosos ovnis invisibles, en los que la cámara fotográfica tal vez capta una mancha negra, o un aparato o algo en el cielo, y si uno lo va ampliando, ve perfectamente que se trata de un aparato tecnológico: la clásica forma de dos platos soperos unidos por los bordes, que es sólo una de las 163 formas que tienen esos aparatos, que están todas catalogadas e identificadas. Estos ovnis invisibles ahora son más frecuentes, y hay muchas fotos de testigos porque la tecnología ha avanzado muchísimo y lo facilita. Pasa que estos se llaman ovnis invisibles porque tienen una tecnología que a veces no le permite al ojo humano verlo, pero sí lo puede registrar la cámara fotográfica. En la oleada del 2008 hubo del primer tipo, pero también ha habido del segundo tipo, que es cuando baja el aparato y deja huellas de su paso. En El Remanso, un barrio cercano a donde vivo, aparecieron huellas en el jardín de una casa, las dejó una luz que apareció a medianoche. En Salta ha habido agroglifos, que son círculos geométricos que resultan de la presencia de ovnis. Lo que pasa es que cuando hay estas huellas, o esta luz, no es que el aparato esté ahí: a lo mejor está a miles de kilómetros del planeta Tierra.

–¿Y supuestamente en lo que va de este año también se registraron muchos casos?

–Hace 10 días, estas luces, que en realidad son como haces de luces compactas, más del estilo de los láser que de la luz habitual, se hicieron presentes en Nogoyá. Hicieron mutilaciones de ganado.

–¿Para qué hacen eso?

–Tenemos una hipótesis desde hace treinta años, y es que simplemente lo hacen para investigar. Esto también pasa, pero si el periodismo no se hace eco de las investigaciones, el público no se entera. Pasa que el periodismo, me da la impresión, quiere que los extraterrestres ya no sean noticia, ni ver un ovni ni ver las huellas de un ovni. Y sin embargo hay todos los días. Es como que eso ya no interesa. No sé, a lo mejor quieren que la nave baje en el Obelisco y se encuentre con Cristina Kirchner.