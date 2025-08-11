La segunda temporada de The Sandman, en Netflix, deja sensaciones encontradas. Por un lado, la inevitable sensación de que su producción terminó a media máquina, producto de las revelaciones que llevaron a la entendible cancelación de Neil Gaiman, creador del protagonista Sueño, de los Eternos, y su riquísima selección de personajes. Por otro lado, la certeza de que aún con el mínimo esfuerzo indispensable, la serie está varios escalones por encima de sus similares en esa y en cualquier otra plataforma de streaming.

Y da bronca. ¿Cómo iba a ser tan mala persona Neil? Ahora resulta inevitable mirar el desarrollo de personaje de Sueño como un intento –elaborado, poético y sofisticado, cierto- de remendar sus acciones. Ahora las acciones de algunos de los personajes más oscuros suenan a confesiones no tan metafóricas.

Volviendo a la pantalla, tras el escándalo por los presuntos abusos de los que se acusa al creador, los productores afirmaron que “siempre fue el plan” hacer dos temporadas, pese a que los fans esperaban al menos una o dos temporadas más. Esta segunda, entonces, oficia de cierre y condensa distintos arcos argumentales de su original de papel: “Estación de nieblas”, “Vidas breves”, “Las benévolas” y “El velatorio”, además de incluir citas (a veces reducidas a una simple escena o mero cameo) de algunos unitarios. A modo de yapa y en lugar de un epílogo, la serie suma como capítulo extra la adaptación de una de las dos novelas gráficas dedicadas a la hermana mayor del protagonista: Muerte: el alto costo de la vida.

Si la primera temporada ponía el ojo en el protagonista, esta extiende la mirada hacia sus vínculos y, sobre todo, su forma de relacionarse: hermanos, padres, amigos humanos, amantes, antagonistas, todos reciben más atención que en la primera temporada. De modo que por un lado decae la parte física de la interpretación de Tom Sturridge –que tenía un trabajo corporal glorioso en la primera temporada- y lo reemplaza por su presencia impertérrita y su tremenda voz para cada línea de diálogo. El laburo es bueno: sigue siendo la interpretación de un tipo que intenta romper su aislamiento emocional... y debe decirse que no es particularmente bueno en la tarea.

Esmé Creed-Miles brilló como Delirio.





De diálogos, dicho sea de paso, hay varios notables, y destacan particularmente las nuevas intervenciones de Gwendoline Christie como Lucifer. Este giro de atención permite apreciar más a otros integrantes del elenco. Esmé Creed-Miles (conocida por el protagónico de Hanna en Amazon Prime) hace un trabajo magnífico como Delirio, lo mismo que Mason Alexander Park como Deseo y Boyd Holbrook como el renacido Corintio. También tienen su mérito Vivienne Acheampong (Lucienne) y Jack Gleeson (Puck), Donna Preston (Desespero), Ann Skelly (Nuala), el eterno Mark Hamill (que le pone la voz a Mervyn Pumpkinhead), Jenna Coleman (Johanna Constantine) y por supuesto, Kirby Howell-Baptise, como la entrañable Muerte. Si hay un punto flojo es el de Adrian Lester, que aligera el rol de Destino: póngase la capucha, señor, que no está de adorno.

En la dirección de los capítulos hay momentos muy altos. Sigue habiendo una muy buena construcción de escenarios –en particular los fantásticos-, aunque el Infierno no es tan grandilocuente y algunos –el templo donde reposa Orfeo, la habitación en la que atiende Desespero- por momentos se sienten bastante pequeños. Los efectos siguen siendo soberbios, aunque en cierto modo también gran parte de la acción se siente más “a tierra”, algo que de lo que sólo se pone distancia cuando Sueño visita a sus padres separados.

Como lector y espectador, es inevitable no querer más de esta serie. Más de Delirio, más de Muerte, saber qué pasa en el mundo de la magia oscura de los Constantine –y cómo sigue ese chichoneo con el pesadillesco Corintio-. Más de las tantas historias sueltas que quedan apenas insinuadas y que, ahora, sólo quedarán en el papel o, con suerte, en los sueños.