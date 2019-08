El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja aprobó por unanimidad el régimen de “Licencia por violencia o discriminación de género u orientación sexual” para las trabajadoras no docentes. En sus fundamentos, la iniciativa destaca que “la violencia y discriminación contra las mujeres es una problemática social que afecta a millones de mujeres cada año” y que las trabajadoras no docentes de esa casa de estudios no están exentas de esa problemática, por lo que se crea la esa licencia para “brindar contención a las víctimas desde la institución”. El régimen garantiza el cobro del salario y la continuidad laboral mientras la trabajadora transita por ese proceso en el cual “puede correr riesgo la vida propia y la de sus hijos”, señala la resolución.