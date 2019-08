El dólar se acerca a un nuevo record. La cotización cerró en 46,80 pesos y marcó un avance de 32 centavos. El Banco Central hace equilibrio en una cuerda floja para evitar que el tipo de cambio supere los 47 pesos a días de las elecciones. La estrategia de la autoridad monetaria es intervenir en el mercado de dólar futuro y aumentar la tasa de interés de las Leliq para moderar la presión cambiaria. La caída de las reservas fue de 416 millones de dólares este miércoles y acumuló una pérdida de 1513 millones en los últimos tres días. Los operadores no descartan que el Central empiece a rifar divisas para frenar la devaluación.

El Central elevó este miércoles a 63,28 por ciento la tasa de interés. Se trata de un aumento de 65 puntos básicos en la jornada y de 254 puntos en lo que va del mes. Desde mediados de julio la suba es de casi 500 puntos básicos. La respuesta de la autoridad monetaria a la presión financiera es elevar las tasas. La medida produce un nuevo impacto para la producción del mercado interno. La política monetaria contractiva recibe cada vez más críticas de economistas.

En la consultora Ecolatina calcularon las tasas reales (descontado el efecto de la inflación) que el Central ofrece a los bancos. “La tasa de interés real de julio fue cercana al 11 por ciento anualizada y creció en relación con el 9 por ciento de junio y el 5 por ciento de mayo”. En el estudio aseguró que “el mercado interno necesita tasas reales (para evitar inestabilidad cambiaria), pero no tan altas”. En el BC no tienen margen para preocuparse por el crecimiento ni la producción: el principal objetivo de la entidad es sostener el tipo de cambio por unos meses.

La inconsistencia de la política cortoplacista del Central es la que potencia el desequilibrio de la macro y aumenta la probabilidad de una crisis cambiaria. Los argentinos a lo largo de las últimas décadas experimentaron importantes frustraciones con el peso. En el estudio de Ecolatina lo grafican: “El argentino que ahorró toda su vida en algún instrumento en pesos tiene una historia de crisis. La hiperinflación le quitó valor casi por completo sus primeros ahorros y lo que quedó fue parte del canje compulsivo del plan Bonex. Lo ahorrado durante la convertibilidad quedó dentro de los límites del corralito y el salto cambiario y posterior avance inflacionario le quitó el poder de compra a ese ahorro inmovilizado”.



Riesgo país

El riesgo país terminó este miércoles en 897 unidades. La mayoría de los bonos en moneda extranjera registraron caídas. Se destacaron los retrocesos del 0,9 por ciento del Discount 2033 y del 0,8 por ciento del Argentina 2037. Los bonos de menor plazo (con vencimiento de capital en menos de un año y medio) operan con tasas de rendimiento en moneda dura cercanos al 17 por ciento. Esto hace que algunos economistas mencionen que el riesgo país se ubica más cerca de 1500 que de 900 puntos.





Bolsa porteña

Las acciones registraron bajas. Los mercados internacionales no generaron un efecto contractivo. Las grandes bolsas del mundo anotaron leves incrementos. La preocupación de los inversores con los activos argentinos empieza a vincularse con elementos internos. El principal es la incertidumbre electoral. Las acciones que más bajaron fueron de bancos y energéticas. Se destacaron en el mercado de Nueva York los retrocesos de 3,5 por ciento de Supervielle y de 2,2 por ciento de Galicia. Entre las energéticas sobresalió la merma del 2,2 por ciento de Central Puerto.