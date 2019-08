Alegría y esperanza en toda la multitud

"A volver, a volver, vamos a volver". La consigna hecha canción de un estribillo se hizo sentir ayer en las inmediaciones del Monumento donde se realizó el acto de cierre de campaña del Frente de Todos. Las columnas de militantes, gremios, y también de cientos de familias de a pie, coparon desde muy temprano las calles de la ciudad para participar de una jornada especial. Mientras caminaban, la gente también se acordó del presidente Mauricio Macri, entonando el hit de los últimos semestres. Más allá de los problemas del día a día, el Parque Nacional a la Bandera congregó a una multitud que vivió la previa al calor del sol, con fervor y alegría.

Los sindicatos locales nucleados en el Movimiento Sindical Rosario (MSR) y el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) dieron el presente en el Parque Nacional a la Bandera para apoyar la fórmula Fernández-Fernández. Después de concentrar en Luz y Fuerza, los gremios del MSR (Correo, Judiciales y Bancarios, entre otros), se encontraron con las columnas del MOS (UOM, Recolectores, Smata) y de la Mulstisectorial 21-F.

"La fórmula Fernández-Fernández es la que nos abre la esperanza para modificar el rumbo económico que le dio al país el gobierno de Macri, un gobierno neoliberal, y este tipo de modelo que no puede volver a estar nunca más en la Argentina. No puede ser que cada 10 0 15 años tengamos que estar sufriendo las consecuencias de que cinco vivos se lleven la riqueza de todos los argentinos y nos dejen en bancarrota", dijo el titular del gremio lucifuercista, Alberto Botto, mientras marchaba junto a los dirigentes sindicales rosarinos.

En la esquina de Laprida y Córdoba, un vendedor ambulante desplegó en el piso gorros con las iniciales CFK, posters, banderas, remeras y también el libro de Cristina, Sinceramente. De los árboles de la Plaza 25 de Mayo colgaban varias pancartas dándole la bienvenida a Alberto y Cristina. Por ahí estaba el titular de Smata, Marcelo Barros, quien celebraba la decisión del Frente de Todos de cerrar la campaña en la ciudad. "Creo que en el futuro, Rosario va a volver a ser la capital del peronismo. Por eso vemos a tanta gente bajando hacia el Monumento", consideró el dirigente sindical.

En el Parque Nacional a la Bandera, la gente trataba de acomodarse lo más cerca posible del escenario. Detrás se veían cientos de banderas, del Movimiento Evita, la Corriente de la Militancia, Descamisados, CTA Rosario, Nuevo Encuentro, carteles de gremios de localidades vecinas como Roldán y San Genaro. El musicalizador amenizaba la jornada con canciones de Fito Páez.

Los puestos de choripanes y hamburguesas, ubicados estratégicamente en los alrededores del Monumento, garantizaron la espera gastronómica al paso. Varios voluntarios regalaban banderas argentinas y otros repartían la boleta con los candidatos presidenciales y los diputados nacionales por Santa Fe, explicando que habían confeccionado boletas truchas.

Silvia y Fabio Rivarola, junto a Elba Gómez, llegaron desde Alcorta para participar del cierre de campaña. Se instalaron con sus reposeras a esperar el acto, mates de por medio. "Vine por Cristina, la amamos y la vamos a votar para que se vaya el gato", dijo Silvia. Atrás de ellas, e improvisando con dos alfajores de maicena y un par de velas, a Lorena le festejaban su cumpleaños número 46. "Que se vaya Macri", gritó con fuerza a la hora de pedir un deseo cuando apagó las velas.

Por calle Santa Fe, muchas personas aguardaban por la caravana que trasladaba a los candidatos presidenciales del Frente de Todos. "No me muevo más de acá, hace rato que estoy, me dijeron que entraban por acá", se quejaba Oscar, quien junto a su mujer y sus hijas esperaba el paso de la comitiva cuando personal de la seguridad del acto le pedía por favor que, al menos, se subieran al cordón de la vereda. La gente estalló de alegría cuando avisaron que llegaba la comitiva. Pese a que la misma no se detuvo, poco les importó. Habían cumplido con el objetivo de saludar y alentar a los candidatos, que fue el motor que los llevó hasta el Monumento.