En 1975 se despidieron de Sui Generis allí, y en 2012 hubo un reencuentro para la presentación de 60x60. En la noche del miércoles, Charly García y Nito Mestre volvieron a encontrarse en el escenario del Luna Park, para dar cuenta de un clásico precisamente de aquel dúo de los '70: "Instituciones".

Con ese golpe de efecto, Charly abrió la noche de su regreso al estadio del Bajo, adonde llevó su espectáculo La Torre de Tesla tras varias presentaciones en el Teatro Gran Rex. El show, que agotó sus entradas la semana pasada en apenas dos horas, no solo tuvo a Mestre -quien volvió más tarde para "El día que apagaron la luz"- sino también a Pedro Aznar, su ex compañero de Seru Giran: a la hora de concierto, cuando se cerró el telón y algunos de los presentes temieron que eso hubiera sido todo, ambos salieron a escena para hacer "No llores por mí, Argentina".

De buen humor y con su voz bien sostenida por Rosario Ortega, Charly se apoyó sobre todo en temas recientes, pero concedió dos de las perlas más brillantes de su repertorio de los '80, como "Ojos de videotape" y "Total interferencia", broche final del show.





