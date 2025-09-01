Más de 950 mil correntinos asistieron a las urnas este domingo 31 de agosto para elegir gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales . Con el 18.6% de las mesas escrutadas, el candidato de Vamos Corrientes, Juan Pablo Valdés, se impone con el 52.61% de los votos. En segundo lugar, se encuentra el candidato de Limpiar Corrientes, Martín Ascúa, quien cosecha el 20.1% de los sufragios. El tercer puesto es para Ricardo Colombi, de Encuentro por Corrientes, que acumula el 17.27% de los votos. El libertario Lisandro Almirón se ubicó, cómodo, en el cuarto lugar con el 8.24%.

El proceso electoral se desarrolló sin mayores complicaciones, desde las 8.00 hasta las 18.00 en los 373 centros de votación habilitados. Según la Junta Electoral de la Provincia, los primeros datos del escrutinio provisorio iban a estar disponibles a partir de las 21:00, pero los primeros números oficiales llegaron recién pasadas las 22.00. El conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 en la Legislatura Provincial.





Las siete alianzas que buscaron el máximo cargo provincial fueron:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.

La Libertad Avanza: Lisandro Almirón – Evelyn Karsten.

Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.

Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.

Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.

Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.

Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, celebró el triunfo desde el centro de campaña de Vamos Corrientes y, unos minutos antes de las 23.00, aseguró: "Hoy corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta. Muchas gracias, cerramos esta página y empezamos a trabajar en el futuro".

