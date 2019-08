A 50 años de la célebre foto de The Beatles en el cruce de cebra de Abbey Road, una multitud de fanáticos se reunió en la calle londinense para celebrar el aniversario.

La clásica tapa del disco Abbey Road muestra a John Lennon, de traje blanco, encabezando a la fila de músicos cruzando la calle fuera de los EMI Recording Studios, seguido por Ringo Starr vestido con un traje negro, Paul McCartney descalzo, con el paso cambiado y un cigarrillo en la mano, y George Harrison vistiendo de jean azul.

En el fondo de la imagen puede verse un Volkswagen estacionado, y en la mañana del jueves un "Beetle" similar fue colocado en la misma posición, mientras docenas de personas desfilaban por la senda peatonal para llevarse su foto de recuerdo.

Esa mañana de 1969, el fotógrafo escocés Iain Macmillan tomó solo seis fotos; la quinta fue la que finalmente se utilizó para la portada del undécimo disco del grupo de Liverpool, lanzado el 26 de septiembre de 1969. Fue el último álbum grabado por los cuatro miembros de la banda juntos, e incluye canciones escritas por cada músico, incluyendo clásicos como “Come Together” de Lennon, “Here Comes the Sun” de Harrison, “Maxwell’s Silver Hammer” de McCartney y “Octopus’s Garden”, escrita por Starr. Los estudios EMI fueron luego rebautizados Abbey Road, y tanto el lugar como la senda peatonal fueron declarados bajo protección gubernamental en 2010.









Mientras tanto, la compañía Universal –actualmente propietaria del catálogo de The Beatles”, anunció que el medio siglo desde el lanzamiento del disco será celebrado con una edición de lujo, remezclada por Gilles Martin, hijo del productor Sir George Martin. La nueva edición incluirá materal de sesiones nunca antes escuchadas, con 40 tracks, un libro de 100 páginas con notas sobre la grabación, fotos inéditas y ensayos de diferentes autores. Aunque Abbey Road fue el último disco grabado por la banda, no fue el último en salir: en 1970 vio la luz Let it be, que había sido registrado en enero de 1969.