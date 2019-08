Un error en la campaña oficialista en las redes sociales dejó en evidencia el funcionamiento de un "troll center" para intervenir en las discusiones públicas a favor de Mauricio Macri.



Cuentas de usuarios falsos -trolls y bots- comenzaron a tuitear frases totalmente incoherentes y en diferentes idiomas, pero siempre utilizando el hashtag #YoVotoMM, por Mauricio Macri. Por ejemplo: “Siéntase libre de Mauricio, no se relaje! Te elijo! ¡Mayor caricia proveniente de Hurlingham! #YoVotoMM”.



Algunos tuits decían: “Satisfy Mauritius, do not chill out! I elect you! #YoVotoMM”.

“S'il vous plaît Maurice, ne vous détendez pas! Je te vote! Gros câlin de Hurlingham! #YoVotoMM”.



De cara a las elecciones primarias del domingo, el objetivo original parecía ser instalar como tendencia el apoyo a la reelección del Presidente. Sin embargo, los insólitos mensajes que se dispararon generaron el efecto contrario.

Al entrar a los perfiles falsos que tuitearon esas incoherencias, se puede observar que la mayoría tienen cero o muy pocos seguidores, y que lo único que publican es el hashtag a favor del Gobierno. Casi todos los usuarios fueron creados en 2019, es decir, son las cuentas más baratas que se pueden adquirir en el mercado de las redes.