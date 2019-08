Con la detención de dos jóvenes de 16 y 17 años, ya suman tres los imputados presos por el abuso sexual denunciado por una adolescente de 14, quien dijo que los hechos se produjeron durante una fiesta en la localidad bonaerense de José C. Paz, realizada el fin de semana anterior. El primero en ser apresado es un joven de 18 años, mientras que los otros dos cayeron en operativos a cargo de la Sub DDI local, por orden de la Unidad Fiscal de Investigaciones 14 de San Martín. El adolescente de 16 años fue detenido en la ciudad balnearia de Pinamar y luego fue trasladado a la comisaría segunda de José C. Paz. El joven de 17 años fue encontrado en una vivienda ubicada cerca de la ruta 197 y la calle Sarmiento.

La madre de la adolescente abusada, que vive con sus abuelos y este sábado cumplió 15 años, hizo la denuncia el domingo de la semana pasada ante la Justicia. Precisó que su hija fue drogada y abusada por al menos tres jóvenes en una fiesta a la que asistió con sus compañeros de escuela. "Mi hija está tranquila. Hoy (por ayer) cumplió 15 años y está un poquito mejor. Por lo menos los agarraron", dijo en declaraciones a C5N. El padre de la adolescente, Leonel Aquino, contó que su hija vive con sus abuelos, a quienes les pidió permiso para ir a la casa de una amiga, con quien finalmente asistió a la fiesta donde ocurrió la agresión.

La mamá dijo que los tres imputados "viven en el barrio, son compañeros de colegio de mi hija. Lo que ella me contó es que le dieron un vaso con una bebida y lo que pensamos es que es Burundanga, porque eso es lo que recuerda. Luego la obligaron a tener sexo oral y finalmente fue abusada por tres personas", que serían los tres jóvenes detenidos hasta el momento. La Burundanga, técnicamente llamada escopolamina, es una droga que adormece a la persona que la toma. En los últimos meses, hubo varias denuncias, incluso en un caso ocurrido en Salta, sobre la presunta utilización de esta droga en los momentos previos a casos de violación.

Además de denunciar el hecho, la madre dijo que estaban siendo amenazadas y por ese motivo pidió medidas de protección para ella y parta su hija. El padre de la chica vive en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, y también recurrió a los medios de comunicación para dar a conocer el caso. El hombre dijo que cuando su hija le contó lo ocurrido, él fue a buscar a uno de los jóvenes, que vive cerca de la casa de los abuelos de la chica, y vio en su celular mensajes y audios de whatsapp que lo incriminan.La fiesta en la que ocurrió el abuso sexual se realizó en una vivienda ubicada en Juan Cruz Varela 1252, de José C. Paz, tras lo cual se hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer, que dio intervención a la UFI 14. En un primer momento la víctima no pudo identificar a los agresores, pero con la ayuda de testigos que estaban en el lugar lograron reconocerlos.

El primer detenido fue el joven de 18 años. Uno de los imputados fue el que le dio la bebida que supuestamente tenía una droga y luego la llevó a una habitación alejada del lugar donde se encontraban los demás asistentes a la fiesta.