Desde Córdoba

La dupla Macri-Pichetto ganó en esta provincia por un 48,18 sobre un 30,39 por ciento del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Cuando faltaban minutos para las diez de la noche y todavía no se conocían los datos oficiales de la elección, en las redes y los medios locales se hablaba de catástrofe electoral, voto castigo o, directamente, “palizón para Cambiemos”. Y si bien se intuía que Juntos por el Cambio había ganado en la provincia, también se tenía certeza de que el Frente de Todos de Les Fernández (que en Córdoba eran tres, con Eduardo, el primer candidato a diputado) había logrado acortado la brecha.



Poco antes, Hacemos por Córdoba (del gobernador Juan Schiaretti) desarmaba su búnker de campaña. La estrategia de ir con boleta corta y dar “libertad de elección” para el tramo presidencial, le supo a poco. Impusieron sólo un diputado, Carlos Gutiérrez, quien salió a dar la cara poco después de las siete y media de la tarde. "Nos enfrentamos a una elección sumamente polarizada. Pero pedimos a los cordobeses que el 27 de octubre nos apoyen así mejoramos los guarismos", dijo, flanqueado por sus colegas Oscar González y Claudia Martínez. "El corte de boleta no es simple. Sabemos que hubo entre 4 y 5 puntos anulados por error. No tanto en los pueblos, sino en la capital cordobesa", arguyó.

Minutos antes de su aparición se corrió la voz de que Schiaretti no lo acompañaría. La actitud del gobernador había sido también un tanto displicente hacia este paso electoral. De hecho, hubo un cuasi ninguneó las Paso. El mandatario reelecto por el 57 de los votos el 12 de mayo pasado, fue a votar con una campera celeste en vez de su cabalística campera roja. "Pero cómo, ¿y su campera?", le preguntaron los periodistas a la salida de su mesa de votación. Schiaretti replicó veloz "no, en ésta no. Esta no es por los puntos, es un amistoso, un ensayo general” explicó, consciente de que la falta de esa prenda tiene una carga simbólica propia luego de más de dos décadas.

Con los resultados ya en la mesa, habrá que de ahora en más ver cuál será su estrategia. Si con Carlos Caserio seguirán jugando como hasta ayer: para las canastas de ambos candidatos presidenciales. De hecho, mientras se esperaban los números que no llegaban y poco antes de que Macri mandara a dormir a todo el país sin dar una cifra, aunque reconociendo la derrota, el periodista Mario Pensavalle del Canal 10 reveló una primicia. “Natalia de la Sota se reunió la semana pasada con Cristina (Fernández de Kirchner)”, dijo. Tal como en algún momento lo hizo su padre, el ex gobernador José Manuel de la Sota, con Máximo Kirchner.

Las buenas relaciones políticas y afectivas del gobernador Schiaretti y las hijas de su amigo y ex jefe político son reconocidas, por lo que una posible alianza –más allá de la que ya funciona entre Carlos Caserio y Les Fernández- no sería una alternativa descabellada. Más aún cuando Alberto y Cristina dieron semejante batacazo electoral en casi todo el país.

La decisión política de Cristina el 18 de mayo, cuando anunció a Alberto Fernández como el candidato a presidente fue la idea base, el disparador que ayer le cambió el rostro al país. Incluso aquí en Córdoba, donde del 71 por ciento que el macrismo sacó en 2015, bajó a 48. En tanto que el kirchnerismo escaló del 17 al 30 por ciento. Una provincia siempre refractaria en la cual las cosas comenzaron a cambiar.

Franco Saillén, uno de los candidatos a diputados de la lista de Les Fernández, estaba feliz por el resultado obtenido: "Esperamos crecer para las próximas elecciones. Nuestro frente puede hacer un gran aporte. Al que le sirve la grieta es al gobierno nacional. Personalmente creo que (el senador Carlos) Caserio hizo un gran trabajo de campo y creemos que el gobierno (provincial) puede cumplir un rol muy importante en los meses que vienen".

Por la mañana, Mario Negri, con tono sombrío, opinó sobre lo dicho por Schiaretti sobre las Paso, cuando las comparó con un partido amistoso: "No es lo mismo un barco que otro. Me hubiera gustado que Schiaretti defina qué país quiere".