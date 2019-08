Joseph Fiennes, el actor que encarna al inquietante Comandante Fred en El cuento de la Criada, señaló que “es imposible no comparar” a la administración de Donald Trump con el régimen distópico retratado en la serie.

El actor es uno de los protagonistas de la serie situada en un mundo en el que el gobierno despótico de Gilead obliga a las mujeres fértiles a una violación mensual para que engendren niños para las clases superiores. “Lo último de lo que quiero hablar es de The Handmaid’s Tale y luego de la administración Trump, pero de algún modo es imposible no compararlos. Ves a esos líderes republicanos que no hacen nada, y todos son Fred”, dijo.

“Hay una escena que filmamos en los escalones del Memorial de Lincoln”, continuó el intérprete de la serie, cuya tercera temporada aún no se estrenó en la Argentina. “Pensás en el discurso de Gettysburg y todo lo que engendra, y en las banderas de Martin Luther King. Mirás a ese espacio entre 1863 y 1963, y luego a nuestro futuro distópico –el futuro que imaginó Margaret Atwood- y lo que está pasando hoy. Todo lo que sucedió antes, construir un gobierno para el pueblo, se está viniendo abajo. Gilead lo prende fuego”.

Fiennes interpreta sin dudas a uno de los personajes más odiados de la televisión, y por ello señaló también que “estoy esperando que alguien me pegue en la calle. No me extrañaría que alguien se mostrara tan perturbado por Fred: yo estoy realmente perturbado por él”.