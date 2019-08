Con once medallas, el equipo nacional de natación fue uno de los principales aportantes para la histórica suma de 101 preseas de Argentina en Lima 2019 y, tres de ellas, fueron cosecha de Delfina Pignatiello, máxima figura de la delegación albiceleste y, por ende, una de las voces más esperadas a la hora de regresar al país.

"Me pongo nuevos objetivos y no me conformo con mis resultados. Estoy contenta, pero ya tengo que entrenar para el próximo torneo", consideró la nadadora de 19 años durante la conferencia de prensa que brindó el equipo este lunes en el aeropuerto de Ezeiza.

"Creo que hablo por todos cuando digo que teníamos muchas expectativas para este torneo, que lo veníamos trabajando un montón y la verdad que estamos muy contentos con los resultados", agregó quien se impuso en los 400, 800 y 1500 metros libres, convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo en unos Juegos Panamericanos.

Además de Pignatiello, la natación argentina festejó con Virginia Bardach (oro en 200m mariposa y plata en 400m combinados); Julia Sebastián (plata en 100m pecho y bronce en 200m pecho); las platas de Cecilia Biagioli y Guillermo Bértola en aguas abiertas; y los bronces del equipo masculino y mixto en relevos 4x100m combinados.

"Por más que es un deporte individual, como equipo nos pusimos la 10 y nos alentamos entre todos en todo momento. Creo que eso fue lo que nos hizo fuerte de alma, de corazón y de cabeza para correr todas las pruebas", concluyó Pignatiello, la nueva abanderada del deporte argentino.