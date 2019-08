A pesar de la profunda recesión y la persistencia de elevados niveles de inflación, el gobierno de Mauricio Macri mantenía un menguante respaldo desde los medios financieros más influyentes del mundo. La contundencia en el resultado de las primarias y el cimbronazo financiero transformaron aquellas crónicas celebratorias en lúgubres despedidas. “Wall Street convencido de que el presidente Macri está de salida”, tituló uno de los editoriales publicado el martes en el sitio web de la revista especializada Forbes. El mismo camino eligieron los editores del Financial Times al preguntarse: “Elecciones Argentinas: ¿Por qué los inversores creen que el tiempo de Macri está agotado?”. Las terminales de la firma Bloomberg que alimentan de información a los operadores de los mercados financieros ofrecieron durante la jornada breves reportes advirtieron sobre “un creciente riesgo de default”. Incluso señalaron que el país era, en términos financieros, “más riesgoso que Zambia”.

Sorprendidos frente a la “asombrosa derrota” de Macri en las PASO, “los inversores desecharon en masa sus acciones, bonos y monedas, dejando a gran parte de Wall Street preguntándose si el país se dirige a un nuevo default”. El correlato de esas preocupaciones financieras fue una escalada en la probabilidad que asignan los analistas a un cese de pagos en los próximos cinco años y el consecuente incremento en el precio de cubrirse contra ese evento. “Los bonos argentinos son ahora los títulos de deuda soberana más riesgosos del mundo después de Venezuela tras la victoria aplastante de la oposición en las elecciones primarias”, sostuvo el reporte publicado al mediodía del martes en las terminales de Bloomberg cuando el costo de los seguros contra default (CDS) superó el que pagan quienes buscan garantizar bonos emitidos por Zambia. El breve texto que acompaña las gráficas asocia tensión financiera en el país africano a la crisis alimentaria que siguió a la peor sequía en cuatro décadas. Al igual que el resto de los medios, aunque no respalda a Macri el texto sostiene que la reacción expresa el miedo que genera entre los mercados “el regreso de las políticas populistas”.

Aunque las historias sobre la crisis argentina ya no ocupan su título principal, el Financial Times las mantuvo el martes en la pantalla principal de su sitio web junto con las notas sobre las protestas en Hong Kong y las novedades en la guerra económica entre Estados Unidos y China. “Caída profunda del peso argentino por segundo día”, titula el medio británico. “Después de una humillante derrota en las elecciones primarias del domingo, muchos comentaristas asumen que es el game over para el presidente argentino Mauricio Macri”, sentencian las primeras dos líneas del artículo.

“Después de la paliza del domingo en las primarias obligatorias que ofreció una buena muestra sobre las posibilidades electorales para el presidente en ejercicio, Mauricio Macri, Wall Street está convencido de que el tipo está de salida”, sostiene el artículo publicado por Kenneth Rapoza en Forbes. Las posibilidades electorales del oficialismo, reporta el analista, son muy limitadas: “Macri necesita un milagro económico o una metida de pata de Fernández y su compañera de fórmula, la híper-polarizante ex presidente Cristina Fernández”, indica el artículo. “La economía está debil. El FMI es odiado. Macri se enfrenta a las consecuencias de cuatro años de pérdida de riqueza para la mayoría de los argentinos. Mucho puede cambiar hasta el 27 de octubre pero las chances no pintan bien para Macri”, remata el texto publicado el martes en el sitio web de la revista estadounidense.