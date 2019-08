Los sacerdotes católicos que integran el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres emitieron un comunicado en el que afirman que "el Gobierno tiene una responsabilidad institucional indelegable frente a esta situación de crisis" y en el que piden a quienes gobiernan que "no sean sordos al clamor de los que sufren". Señalan a propósito que "el Presidente parece más preocupado por culpar ahora a sus sucesores de las consecuencias de la especulación financiera, dando la espalda al sufrimiento y la voluntad del pueblo, expresados en los comicios". Y exigen "a nuestros dirigentes, especialmente a los integrantes del Gobierno, y de modo particular al titular del Poder Ejecutivo hasta el próximo 10 de diciembre, que piensen y obren en favor del pueblo, y especialmente de los pobres".

A propósito de las recientes elecciones primarias, los curas recuerdan que "cuando Israel trata de describir la crisis que vive su comunidad, narra en un relato primordial, simbólico y mítico cómo la armonía creada por Dios es destruida por el hombre, quien da la espalda al proyecto de Yavé y culpa a su semejante sin hacerse cargo del mal ocasionado". Agregan que “pasaron cosas, el mercado, tormentas, pesada herencia, suenan en nuestra patria como sinónimos de aquel pecado no asumido responsablemente", en directa alusión a los argumentos usados por el oficialismo gobernante para autoexculparse de sus responsabilidades frente a la crisis que vive la sociedad argentina.

En el documento, titulado "¡Paren la mano!", y que cuenta con la firma del Secretariado del grupo, los curas se unen a la "alegría popular" a propósito de las elecciones primarias en las que "el pueblo se expresó a lo largo y ancho del país". Sin embargo, advierten que "los movimientos en la city financiera de este lunes nos llenaron de preocupación" y "las declaraciones del Sr. Presidente de la Nación nos dejaron consternados" porque "lejos de toda autocrítica volvió a invocar causas ajenas a sus políticas como las responsables de este colapso".

Los sacerdotes católicos califican de "lamentable" el intento de Mauricio Macri de responsabilizar al pueblo que “no supo elegir porque elige el pasado”. Porque, dicen, "no sólo sigue culpando de su propia impericia a la pesada herencia, sino también a quienes no sólo no eligen el pasado, sino que optan por quienes ellos entienden que pueden ofrecerle un futuro venturoso: sin hambre, con trabajo digno, con educación y salud para todos, con respeto por el otro, en una patria de la que nadie sea excluido" algo que "con seguridad, el actual gobierno no pudo ni quiso ofrecérselo".

Los curas señalan además que "la corrida cambiaria, con la que el mercado reaccionó frente a los resultados eleccionarios es altamente alarmante". Porque, agregan, "se intenta doblegar la voluntad popular por caminos de inescrupulosa ganancia y negocios oscuros, que generan el desconcierto en la población. Proponen una nueva devaluación que volverá a pagar el conjunto del pueblo con el crecimiento de los índices de pobreza e indigencia, poniendo en riesgo la paz social", aseguran.

Los sacerdotes católicos hacen finalmente un llamado "a la reflexión en esta hora tan crucial para los destinos de nuestra Patria", porque "repetir la palabra escuchar no es, sin más, estar escuchando", motivo por el cual les solicitan a los gobernantes que "no sean sordos al clamor de los que sufren".

