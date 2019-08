Diversos dirigentes del kirchnerismo salieron a desmentir este martes por la tarde que se esté organizando un cacerolazo esta noche en Plaza de Mayo y atribuyeron su organización a una operación del gobierno. En las redes sociales hubo alertas al respecto de varios referentes de Todos.

Loading tweet ...

La ex diputada nacional Juliana Di Tullio fue una de las dirigentes que alertó sobre la operación. "No les demos el gusto y no pisemos el palito" dijo en alusión a una provocación para generar incidentes y una eventual represión.

Di Tullio explicó en las redes que se estaban mandando "mensajes por las redes y wapp como si fuera una convocatoria de Todos". Agregó que la maravillosa idea "se les ocurrió a los trolls de Marquitos".

Un mensaje circula en Whatsapp para desmentir: "Compañeres, están llegando cadenas de cacerolazos. No hacer nada de eso. Mucho menos tomar las calles. Nos quieren responsabilizar de todo y generar caos. Reenvíen por favor".

También se refirió al tema en Twitter Ariel Garbarz, fiscal electrónico del Frente de Todos.

Loading tweet ...

En la red social hubo otros alertas de los tuiteros para no ir a cacerolear, aclarando que se trataba de una falsa convocatoria atribuida al Frente de Todos.

Loading tweet ...





Loading tweet ...

Loading tweet ...