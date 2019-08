El entrenador de Ciclista Olímpico de La Banda, Leonardo Gutiérrez, comentó que está "ilusionado" para esta temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). "La verdad, estuve muy ansioso la noche anterior al inicio de la pretemporada, me costó dormir pensando en el comienzo de los trabajos, ya hace unos días que estoy en Santiago y muy ilusionado con todo esto que se está generando en Olímpico", expresó el ex DT de Peñarol en una nota con el departamento de prensa santiagueño.



"Vamos a entrenar durante la semana sólo un turno para probar a los jugadores cómo llegan, si bien ahora se presentan en buenas condiciones no queremos cargarlos de cosas para no perder días de entrenamiento, por eso vamos a ir de menor a mayor hasta el sábado, con descanso el domingo. Luego evaluaremos para ver si continuamos de esta manera con un solo turno, o bien alargando algunos días hasta llegar a la doble jornada", describió.



Por otra parte, el múltiple campeón e integrante de la Generación Dorada, quien asumió la conducción del plantel profesional, tras la salida de Adrián Capelli, subrayó: "Queríamos arrancar ayer lunes, para no tener que levantar mucho la velocidad de arranque y hacer cosas indebidas como cargar a los jugadores. Así que comenzamos tranquilos con gimnasio, prevención con el profe y fundamentos".