Chacarita Juniors recibirá este jueves a All Boys en un partido por la Zona B de la nueva Primera Nacional, certamen que reemplaza a la B Nacional y que continuará otorgando dos ascensos a la Superliga, uno para el campeón y el restante para el vencedor de un torneo reducido. El encuentro se jugarán en San Martín, desde las 21.05, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación en directo de TyC Sports.

El partido se disputará a puertas cerradas por decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Por eso, los dirigentes del funebrero emitieron un comunicado en la mañana de este miércoles para informar a los hinchas de la medida que fue notificada a través de un correo electrónico, cuando ya se había abonado el operativo de seguridad el pasado viernes. Chacarita intentó que se abran las puertas para los socios pero la Aprevide se negó a ese pedido.



En esta nueva Primera Nacional participan 32 equipos, (siete más que la pasada B Nacional), divididos en dos zonas (A y B) de 16 equipos cada una. No habrá clásicos ya que los emparejamientos sirvieron para ubicar a cada equipo en una determinada zona, como por ejemplo Platense (A)-Tigre (B), Belgrano (A)-Instituto (B) o Nueva Chicago (A)-All Boys (B).



Los 16 equipos de cada zona jugarán todos contra todos a dos ruedas, local y visitante, y los ganadores de cada una protagonizarán la final por el título de campeón y el primer ascenso.



En cuanto al reducido por el segundo ascenso, en la primera fase participarán los ubicados del segundo al cuarto puesto de cada zona. Se medirán con la modalidad de 2°-4°, 3°-3° y 4°-2° y de esas llaves saldrán tres ganadores que se sumarán en semifinales junto al perdedor de la gran final.



Los descensos serán dos y perderán la categoría el último de cada zona ya sea directa o indirectamente afiliados bajando al Federal A o la Primera B.



El certamen constará de 15 fechas en 2019, la última el 30 de noviembre, y 15 en 2020 reanudándose el 8 de febrero y culminando el 16 de marzo. Entre el 23 de mayo y 20 de junio tendrán lugar la final y las fechas del reducido.



El torneo promete ser apasionante con cuatro equipos que han sido campeones en la primera división como Chacarita (1969), Quilmes (1978) y Ferro (en 1982 y 1984), sumando a ellos Tigre que ganó la reciente Copa de la Superliga ante Boca.



Sin dudas el torneo del "todos contra todos" es el que ofrece mayor seguridad a la hora de la justicia deportiva. En los certámenes con equipos distribuidos en zonas se puede dar que una sea más competitiva que la otra y hasta el caso de que un equipo sea segundo y que logre más unidades que el primero de la otra y no suba, o que descienda un equipo que hizo más unidades que el anteúltimo de la otra.



Chacarita, que debuta ante el recién ascendido All Boys, es uno de los candidatos junto a Tigre, que mantuvo la base del sorprendente campeón de la Copa de Superliga y es dirigido por Néstor Gorosito, Belgrano, Ferro y otros fuertes equipos del interior como San Martín de Tucumán, Independiente Rivadavia (Mendoza), Gimnasia de Jujuy, Atlético de Rafaela o San Martín de San Juan, que serán duros adversarios para cualquiera, dejando margen para la posibilidad de una "revelación".





Probables formaciones

CHACARITA JUNIORS: Cuerdo; Mieres, Ledesma, Robledo, Torres; Rivero, Ibáñez, Cacheiro; Cano, Mascia, Alderete. DT: Patricio Pisano.

ALL BOYS: Losada; Martínez, Zalazar, Cardozo, Bustos; Lebus, Navarro, Ibáñez, Igartúa; Callejo, Jara. DT: Pablo Solchaga-Gustavo Bartlet.

Estadio: Chacarita. Arbitro: Leandro Rey Hilfer. Hora: 21.05. TV: TyC Sports.