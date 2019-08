Cuando el intendente electo hace barullo

En una extensa entrevista que se publica en el número 3 de la revista cultural Barullo, el intendente electo de Rosario, Pablo Javkin, adelanta algunos puntos de su plan cultural: entiende a la cultura pública como un espacio donde "broten expresiones emergentes y disímiles", duda "de la efectividad de la política del espectáculo masivo" y enfatiza que el acceso a la cultura "también depende de la diversidad".

"Está buenísima la cultura pública, cumple un rol, pero la cultura no puede ser toda oficial. Es bueno generar oferta pública pero es mejor aún si permitís que broten culturas emergentes, expresiones disímiles. Creo que hay que pensarlo así. Y obviamente los espacios públicos son fundamentales, porque te generan un piso", explicó Javkin en una entrevista que se publica en el número 3 de Barullo.

"El acceso a la cultura -dijo el intendente electo- también depende de la diversidad. Una cosa es que vos garantices lo público como factor de igualación; otra cosa es que iguales toda la oferta, o que se te dé la situación de que termines dando la única oferta. Imagino una idea que permita que los lugares se puedan sostener, porque es muy difícil sostener hoy un lugar de generación de cultura. Más allá de los debates sobre las ordenanzas, hay mucho de política cultural, de qué querés programar. Lo mismo con lo emergente: ¿vas derecho a lo que funciona o te animás a apostar por expresiones emergentes que van a brotar después? En eso hay que hacer un quiebre. Me parece que hemos tenido muy buenos años de una visión de la cultura pública muy positiva pero que creo que hay que combinarla con la diversidad. Y la diversidad se fomenta no necesariamente desde el ámbito estatal, o no sólo desde el ámbito público. En lo barrial sí creo que el Estado tiene que poner más, a los auditorios de los distritos hay que hacerlos brotar de cosas. A lo mejor a las producciones independientes hay que ofrecerles el ámbito físico, la técnica. No se trata del retiro del Estado, que es lo que otros creen: es el Estado generando diversidad".

Y agregó: "Me gusta mucho vivir la vida cultural de la ciudad, he participado por fuera del ámbito político (en mi caso más desde el mundo literario). La potencia que tiene Rosario en producción en letras es un ejemplo: tenés que pensar cómo poner recursos para que eso pueda desarrollarse, además de hacer el Festival de Poesía. A lo mejor, si hacés un evento menos y lográs multiplicar la generación de sostenimientos de proyectos por ahí es más positivo, porque después el evento se genera solo".

Dice que duda de la efectividad de la política del espectáculo masivo. "La cosa es que lo hagas como factor de acceso a los derechos culturales. Otra cosa es que vos creas que eso reditúa de otra manera, tengo mis serias dudas. No digo que un 20 de Junio no pongamos un artista masivo. Pero después pasa que le pagás un montón a ese artista y a los artistas locales los tenés ocho meses sin cobrar".

"Lo que genera la cultura rosarina es lo de acá. Tenemos una tradición hermosa. Y hay que ponerle más oído a eso", concluyó.

