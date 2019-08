Incumplimientos en la grilla de servicios

Un nuevo relevamiento del Observatorio Social del Transporte (OST), que dirige el concejal Eduardo Toniolli (PJ), reflejó incumplimientos en la grilla oficial de servicios del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), en particular de la empresa El Cacique, el segundo operador privado del sistema. Casos extremos, precisaron, se comprobaron en las líneas 122 y 126, donde pese a que cuentan con sendas banderas que, en teoría, deberían complementarse para brindar un mejor servicio a los usuarios, en la práctica no lo hacen. Según el trabajo que será presentado hoy por el edil justicialista, se produjeron repetidas superposiciones con varios casos de unidades muy próximas entre sí, seguidas por lapsos prolongados donde no pasaba ningún coche. "Nos encontramos con que en estos años hubo una progresiva caída en la cantidad de servicios, fundamentalmente en las privadas. Hay menos servicios en los horarios oficiales, pero a su vez un gran incumplimiento, sobretodo en El Cacique, también de los horarios oficiales. Esto explica por qué se ve que las mayores distancias entre unidades en horarios picos son todas de esta empresa", señaló Toniolli.

La medición se realizó el pasado 31 de julio entre las 13 y 18 horas, sobre 24 líneas del TUP -11 de Rosario Bus, 8 de El Cacique y 5 de Movi- en la esquina de Santa Fe y Laprida. El conjunto de estas líneas comprende al 41% del parque de unidades del TUP según los horarios de la temporada de invierno, publicados por el Ente de la Movilidad en marzo de este año.

Respecto a la cantidad de servicios por empresa y línea que debieron pasar según los horarios oficiales, y los que efectivamente circularon, el trabajo arrojó que de los 245 servicios previstos de Rosario Bus se relevaron 235 (-10 de diferencia), de los 192 de El Cacique pasaron 174 (-18), mientras que de los 74 de la estatal Movi fueron relevados 78 (+4). Desde el Observatorio aclararon que la mayor cantidad de unidades relevadas sobre las previstas en Movi se debe a que en las tres líneas recientemente incorporadas el pasado 20 de julio (102 Roja, 106 Negra y 106 Roja) se reforzaron los servicios respecto de las condiciones en que las operaba con anterioridad la empresa Rosario Bus.

En la distribución por empresas y líneas, en Rosario Bus las unidades faltantes correspondieron a las líneas 102 Negra (15 previstas/12 relevadas/ 80% en servicio), 133 Negra (13/11/85%), 128 Roja (9/8/89%), 128 Negra (9,5/9/95%) y 110 (30/29/ 97%). En el caso de El Cacique fueron las líneas 127 (10,33/8,33/ 81%), 126 Negra (7,33/6/82%), 126 Roja (7,66/6,33/87%), 140 (16/15/94%) y 122 Roja (12,5/12/95%). Las unidades adicionales de la empresa Movi, correspondieron a las líneas 106 Negra (5,5 previstas/7 relevadas/ 127%), 102 Roja (9/11/122%) y 106 Roja (5/6/120%).

"El excesivo espaciamiento circunstancial entre coches de una línea, denominado comúnmente `bache´, representa una seria molestia para los usuarios, lo que constituye el arribo de uno (o más) coches atiborrados de pasajeros, y que además acrecienta la demora de la marcha de las unidades afectadas, empeorando aún más el servicio", destaca el informe.

La línea 122 Roja tuvo un "bache" equivalente casi al triple (2,96 veces) de su frecuencia promedio, seguidas muy de cerca por las líneas 126 Roja (2,72 veces), 122 Verde (2,65 veces), 126 Negra (2,47 veces), 127 (2,4 veces), 128 Negra (2,3 veces), 112 Negra (2,17 veces) y 140 (2 veces). Desde el Observatorio indicaron que todas las líneas corresponden a empresas concesionarias privadas, y que las cuatro líneas que dieron peores cifras son líneas dobles (122 Roja/Verde y 126 Negra/Roja). "El perjuicio para los usuarios aumenta marcadamente en razón de compartir banderas que discurren en común sobre gran parte de su recorrido", apuntaron.

Sobre la transferencia a la empresa Movi de las líneas 102 Roja, 106 Negra y 106 Roja, antes operadas por Rosario Bus, indicaron que si bien para los usuarios el cambio fue positivo en las 106 Negra y Roja, en la 102 Roja la gestión compartida entre distintas empresas parece no haber dado resultados favorables, advirtiendo en el relevamiento numerosos casos de superposiciones entre coches de ambas banderas, dejando significativos lapsos sin paso de unidades.

Toniolli destacó que la empresa Movi "mejoró sus servicios, básicamente de aquellas líneas privadas de las que se hizo cargo". En ese sentido, el edil consideró: "Es el Estado el único que debe garantizar un estándar de servicio acorde con las necesidades de la población. Los privados, para maximizar ganancias, vienen ajustando por el lado de los usuarios".

Por otro lado, desde el Observatorio compararon la grilla oficial 2019 de invierno con la del 2016. "Fue involucionando la cantidad de unidades y los recortes en las vueltas. Las líneas que más vueltas perdieron y donde se produjeron los mayores recortes fueron las de Rosario Bus", concluyó Toniolli.