Las repercusiones de prácticamente todo lo que hizo Mauricio Macri después del domingo han sido muy negativas. Más de la mitad de las personas considera que el Presidente no entendió el mensaje de las urnas; las sensaciones que dejó después de la conferencia de prensa fueron, mayoritariamente, bronca y pesimismo; seis de cada diez consultados creen que Macri es el responsable por el aumento del dólar y también seis de cada diez personas consideran que las medidas económicas anunciadas tienen objetivos electorales y no solucionarán los problemas. Para colmo, una mayoría no creyó en el pedido de disculpas después de los exabruptos de esa conferencia de prensa del lunes.

Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1695 personas de todo el país, respetando las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. Las entrevistas fueron telefónicas por lo que los datos inclusive subrepresentan a los jóvenes y a los humildes, dos franjas en las que Fernández-Fernández lograron las mayores ventajas respecto de Macri-Pichetto. Pero el objetivo fue sondear, de manera rápida, como cayeron los movimientos presidenciales posteriores al domingo.

Los datos de la encuesta demuestran que los pasos y mensajes del oficialismo fueron muy equivocados. El Presidente dejó pésimas sensaciones aún entre quienes no votaron a FF. Basta advertir que en casi todas las preguntas, los niveles de rechazo son cercanos al 60 por ciento, lo que indica que están muy por encima del 47 por ciento que consiguió la fórmula opositora.

Como era de esperar, la conferencia de prensa del lunes cayó muy mal. El mandatario salió a la cancha desencajado y echándole la culpa de la derrota y del aumento del dólar a la oposición, algo así como echarle la culpa al equipo ganador cuando el propio perdió por goleada. Para colmo, hay una mayoría (54 por ciento) que cree que Macri no entendió el mensaje de las urnas, es decir que el Presidente seguía lejos de la realidad de las familias que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar las tarifas, que sufren el cierre de negocios y empresas, entre muchas otras consecuencias de la política económica. "El golpe fue tan duro y tal vez inesperado --señala Bacman--, que las reacciones del propio Presidente el día después dejaron al descubierto que él y su equipo de gobierno no estaban preparados para una derrota de tal magnitud".

En el propio gobierno se dieron cuenta de que la conferencia de prensa del lunes no hizo más que empeorar las cosas, al punto que casi el 68 por ciento de los consultados dijeron que les quedó la sensación de bronca (43 por ciento) y pesimismo (25 por ciento) después de escuchar a un Macri totalmente desubicado. El número es significativo porque las sensaciones negativas suman 20 puntos más que los que votaron a FF. Esa conferencia de prensa hasta produjo estupor en los principales diarios de Wall Street, en esencia porque se lo percibió fuera de la realidad.

El mensaje del mandatario--candidato, a lo largo de sus dos intervenciones, fue echarle la culpa a FF por el aumento del dólar y las inestabilidades económicas. No lo logró. El 59,4 por ciento dijo que la responsabilidad por la trepada del dólar es del Gobierno, mientras que sólo el 28,4 le echó la culpa a Alberto Fernández o al peronismo.

El miércoles, Macri intentó torcer el rumbo con el discurso preparado, guionado y leído en un teleprompter. El CEOP apuntó entonces a preguntar si el cambio del rumbo discursivo fue auténtico, sincero. El 54 por ciento no le creyó a Macri, o sea que consideró que el pedido de disculpas no fue genuino.

Finalmente, lo que quedaron fueron las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Y aquí otra vez primó la desconfianza ya que casi el 60 por ciento evaluó que fueron medidas que tienen fines electorales. Sólo el 21 por ciento sostuvo que el objetivo fue el de solucionar los problemas económicos. Esas definiciones son muy graves para el gobierno, porque exhiben una nítida falta de credibilidad.

Para peor, casi un 70 por ciento señaló que las medidas son insuficientes, algo también manifestado por casi todos los especialistas.

La expectativa lógica de los ciudadanos era la de escuchar a un presidente haciendo cambios en su equipo, transmitiendo tranquilidad, distanciándose por un tiempo de la cuestión electoral para pilotear la tormenta. Y se encontraron con un Ejecutivo que emite gritos de guerra, que continúa en desesperada clave electoral y sin que haya nadie que asuma la realidad de que hubo una paliza electoral porque la gente común está mal.

Bacman analiza sobre el futuro inmediato: "Todo parece indicar que es muy difícil para esta gestión salir del laberinto que ellos mismos construyeron con falsas promesas que generaron ilusiones truncadas. Es algo así como la metáfora de la profecía autocumplida: afirmaron que iban a cambiar a la Argentina para que no se convierta en Venezuela. Hoy deben luchar contra sus propios errores que producen un cataclismo económico del que son responsables".

Conferencia de prensa día lunes 12

¿Usted cree que Mauricio Macri entendió el mensaje de las urnas?

Conferencia de prensa día lunes 12

¿Ud. cree que el presidente Mauricio Macri comprende realmente la realidad económica y social de los argentinos?

Conferencia de prensa día miércoles 14

¿Usted cree que las medidas anunciadas apuntan a resolver la situación económica o tienen fines electorales?

Conferencia de prensa día miércoles 14

¿Usted cree que las medidas anunciadas son suficientes para recomponer una economía en crisis?