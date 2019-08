Las reservas se encuentran en caída libre. Este viernes se derrumbaron 1287 millones de dólares. En la última semana se acumuló un rojo de 3904 millones y en las últimas cuatro semanas la baja fue de 6370 millones. La preocupación por la cantidad de divisas disponibles en la autoridad monetaria va en aumento.

El rumor del mercado es que en el cierre de la semana se vivió un clima de fuerte tensión en el equipo económico. El problema principal habría sido porque no hubo acuerdo entre los funcionarios para realizar un pago de deuda que vencía este viernes. Se trataría de una deuda Repo por una cifra estimada de 3800 millones de dólares.

La autorización del pago podría quedar para el próximo martes. La autoridad monetaria se encuentra ante un fuerte retroceso de las reservas y una nueva caída por ese monto implicaría una señal de fuerte debilidad ante los inversores.

Por el momento el Banco Central intervino con 500 millones de dólares de lunes a miércoles para intentar calmar las presiones cambiarias. Pero la baja de las reservas es mucho mayor a esa cifra por dos motivos. El primero es la cancelación de deudas. El segundo es que los fondos grandes estarían retirando sus divisas del mercado interno.





Control cambiario

En el Central muestran preocupación.. Los controles no impactarían en la compra de los ahorristas chicos y medianos (). Pero se apuntaría a frenar la salida de dólares de los depósitos hacia el exterior También se limitaría el giro de utilidades.

Este jueves el proyecto de controles de la cuenta capital se habría frenado por un mandato directo del Poder Ejecutivo. Poner nuevas regulaciones sería la bala de plata: la última de las medidas a tomar para evitar el impago de los vencimientos de deuda.

Las cuentas se complican porque no es seguro que el Fondo Monetario siga desembolsando el crédito stand by. En septiembre se habían comprometido a girarle al país 5400 millones. Los cambios radicales de estos días empiezan a generar dudas. Esta semana iba a llegar una nueva misión del FMI al país. Todavía no está confirmada.





Depósitos en dólares

. En el Central recién publicarán el resto de los datos a partir del próximo martes.

Los últimos datos de la autoridad monetaria precisan que el sector privado tenía depositado 32.503 millones de dólares a finales de la semana pasada. A dos días de las elecciones PASO la cifra había bajado a 31.770 millones. Esta disminución de los depósitos posiblemente continuó a partir del miércoles por el efecto de incertidumbre.

Calificadoras

La inestabilidad financiera sigue generando reacciones.. Fitch hizo un recorte abrupto: en su último informe redujo. Esta calificación evidencia el fuerte desorden macro y la probabilidad de impago de la deuda.

Se trata de nuevas señales para el mercado de retirarse de los activos argentinos y otro frente de problemas para sostener el nivel de reservas y contener las presiones cambiarias. El viernes el dólar cerró en 58 pesos. Bajó un peso y medio en la jornada pero acumuló un incremento de 11 pesos en los últimos cinco días hábiles.