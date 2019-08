El Fondo Monetario Internacional se convirtió el año pasado en el principal acreedor de la Argentina al tiempo que el gran sostén de Mauricio Macri. El organismo de crédito no se pronunció aun tras la derrota del oficialismo en las PASO y tiene pautada una visita para la semana que está por comenzar. Sin embargo, no hay confirmación aun.

De hecho, a seis días de la derrota de Macri, no hubo repercusiones en el Fondo sobre el futuro del acuerdo con la Argentina , cuyas metas propone revisar Alberto Fernández. El apoyo del Fondo a Macri, con un préstamos de 57 mil millones de dólares, no se tradujo en mejoras económicas ni en un buen resultado electoral para el gobierno.

Para peor, el miércoles pasado Macri anunció medidas para tratar de paliar los efectos de la corrida del dólar y la consecuente devaluación, lo que en los hechos va en contra del Fondo, porque genera gastos que el organismo no avala.

Así las cosas, si se consumara la visita, el interlocutor sería Roberto Cardarelli, el economista italiano encargado de los monitoreos. A él tendría que explicarle desde el Gobierno por qué se aplica la ley de abastecimiento y se quita el IVA a productos de la canasta básica. Aunque allí radica otra cuestión: si viene Caldarelli se supone que lo recibiría Nicolás Dujovne y a estas horas es incierto cuánto tiempo más seguirá al frente de la cartera de Hacienda. Vale decir, si aun conservará su cargo para cuando arribe la misión del Fondo.

La misión es para la quinta revisión de un programa a tres años. “Elogiamos a las autoridades argentinas por sus continuos esfuerzos y la implementación firme de su programa de política económica. Las autoridades completaron todos sus objetivos fiscales, monetarios y de gasto social en el marco del programa respaldado por el FMI en el contexto de esta revisión”, había sido el comentario auspicioso del Fondo, hace un mes.

Mientras, tampoco se descarta el diálogo del misión del Fondo con Alberto Fernández o representantes del candidato presidencial. La idea en el Frente de Todos es renegociar, pero después de diciembre. Las cuestiones ejecutivas pasan por Mauricio Macri en los meses previos. El propio Fernández lo dijo después del domingo: “Lo que Macri firmó no existe más. No lo pudo cumplir. Me gustaría que deje las cosas medianamente ordenadas con el Fondo”.