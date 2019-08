El novelista George RR Martin señaló que está “feliz” de que Game of Thrones, la serie televisiva basada en sus libros, haya llegado a su fin. El autor admitió que el programa de HBO retrasó su trabajo escribiendo los dos volúmenes finales a su saga Una canción de hielo y fuego, que proveyó el materal original para la serie.

En una rara entrevista con el diario The Observer, el escritor señaló: “Creo que la serie de TV no fue buena para mí. Lo que debería haber acelerado mi trabajo en realidad lo hizo más lento. Cada día me sentaba a escribir, y aún teniendo una buena jornada… me sentía horrible porque me encontraba pensando ‘Dios, tengo que terminar el libro. Solo escribí 4 páginas cuando debería haber escrito 40”.

El autor analizó también el modo en que su fama se disparó a causa del fenómeno mundial en que se convirtió la producción de HBO. “No quiero ir a una fiesta donde me encuentro una interminable serie de personas que se quieren tomar selfies conmigo. No es divertido como en los viejos tiempos. Se convierte en un trabajo.”

Interrogado sobre si extraña mucho esos “viejos tiempos”, Martin agregó: “Honestamente, sí. Quiero decir, ya no puedo ir a una librería, y era lo que más me gustaba hacer en el mundo. Ir y colgarme mirando las estanterías, agarrar un libro, leer un poco, acumular cosas que desconocía al entrar. Ahora voy a una librería, me reconocen a los 10 minutos y se junta una multitud alrededor mío. Con lo que… ganás un montón de cosas, pero también perdés mucho”.

La octava y última temporada de Game of Thrones se emitió en mayo . Los últimos episodios despertaron muchas críticas, sobre todo por las acusaciones de que los showrunners David Benioff y DB Weiss habían apurado la conclusión. Martin, de todos modos, dijo que le prestó muy poca atención a la controversia, y que prefirió dejar “que los fans tengan sus teorías”.

“Decidí aislarme de todo eso”, argumentó el autor. “Algunas de las teorías de los fans eran correctas y otras estaban equivocadas. Lo descubrirán cuando termine”.

El libro más reciente de la serie Una canción de hielo y fuego, Danza con dragones, se lanzó en 2011. Martin aún trabaja para completar los volúmenes 6 y 7, titulados The Winds of Winter (“Los vientos del invierno”) y A Dream of Spring (“Un sueño de primavera”). El escritor también ayudó a desarrollar una precuela televisiva, protagonizada por Naomi Watts, que acaba de terminar su etapa de filmación y que se titularía Bloodmoon, “Luna de sangre”.