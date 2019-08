Diosdado Cabello (foto), presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, desmintió rumores que aseguraban que se había reunido con representantes del gobierno de Estados Unidos para negociar en secreto garantías para una transición política en el país.



"No me pidas que yo te confirme lo que tú publicaste contra mí, o de mí o tu agencia", le respondió Cabello al periodista de Associeted Press (AP), la agencia que publicó la información del encuentro, al ser consultado a última hora de ayer. "No me pidas porque eso no es sano. Se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó. Una mentira, una manipulación", aseguró Cabello, que también tiene el cargo de primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



La agencia AP publicó que el número dos del PSUV se había reunido en julio pasado con un funcionario de la Casa Blanca para negociar una salida pacífica de la crisis en el país latinoamericano. AP explicó que no reveló el nombre del intermediario ni los detalles sobre el encuentro con Cabello, por temores a que el informante pudiera sufrir represalias, y agregó que se estaba organizando una segunda reunión. Si bien nunca fue aclarado quien inició los contactos con el líder venezolano, el funcionario estadounidense citado por AP dijo la reunión se realizó a espaldas de Maduro.

"Si tiene confirmación no me pregunten, saquen la fuente", le respondió Cabello al periodista al término de una reunión de la Dirección Nacional celebrada en el estado de La Guaira. Destacó que detrás de tales rumores se encuentra la oposición y sus equipos políticos.

"Estados Unidos no tiene por qué meter sus garras en Venezuela", dijo al diario venezolano El Universal. Además agregó que la oposición debe preocuparse por trabajar, por tener una oposición de verdad, articulada, con una propuesta ante el país y capaz de convencer gente. El número dos del chavismo también se refirió a las elecciones parlamentarias al asegurar que se celebrarán en diciembre de 2020 quiera o no quiera la oposición.