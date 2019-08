El presidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien ayer anunció públicamente que tiene un nódulo en un pulmón , se internará mañana para realizarse estudios y una punción que aclaren si se trata o no de un cáncer maligno, dijo su médico Mario Zelarayán. Los exámenes para saber los pasos a seguir se realizarán mañana o el viernes, y los resultados se conocerán en unos 15 días. Mientras tanto el presidente seguirá con su trabajo habitual, informó Zelarayán.

El médico también afirmó que la sospecha es que el presidente tiene cáncer. "El nódulo tiene todas las características tomográficas de ser un cáncer maligno, pero hay que estudiarlo", dijo al diario uruguayo El País. En el entorno del mandatario son optimistas y están confiados de que el hallazgo es reciente, con un diagnóstico de fase temprana y que será tomado a tiempo, ya que en los estudios que le realizaron el año pasado no estaba.

"Él se siente con fuerza y con ganas de seguir trabajando; no hay ningún inconveniente", aseguró el médico. "No hay ningún plan terapéutico hasta que no tengamos el diagnóstico definitivo. Están planteados todos los planes terapéuticos, no se descarta ninguno y elegiremos el más adecuado", afirmó sobre el estado de Vázquez, oncólogo de profesión.

Zelarayán subrayó que el primer sospechoso de la enfermedad del mandatario, quien fue fumador pero lo dejó hace más de 50 años, es el cigarro y, en este caso, es específicamente "el humo de segunda mano". Uruguay es considerado país pionero a nivel mundial en la lucha contra el tabaco, ya que el primer Gobierno de Vázquez (2005-2010) aplicó el Convenio Marco para el Control del Tabaco y entabló un litigio con la firma estadounidense Phillip Morris, que ganó después de seis años de proceso.

Para hacer el anuncio sobre su condición médica, Vázquez llamó ayer martes a una conferencia de prensa a la que acudió acompañado por la vicepresidenta del país, Lucía Topolansky, y gran parte de su gabinete. "En el marco de los estudios médicos que me realizo de manera regular y periódica, este último reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno", anunció. “Me siento perfectamente bien, no he tenido ningún síntoma ni signo atribuible a esta situación”, agregó. Asimismo, el presidente uruguayo señaló que todos los estudios y tratamientos que deba hacerse los llevará adelante en su país. “Tenemos un cuerpo médico de excelencia, con tecnología de primera, e instituciones acordes a lo que se necesita en situaciones como ésta”, destacó.

Loading tweet ...

El cáncer marcó la vida de Vázquez. En 1962 falleció su madre, víctima de un cáncer de mama. Tres años después su hermana, María Dolores, y en 1968 su padre, ambos por la misma enfermedad. Este jueves será ingresado en el centro médico Asociación Española, en Montevideo, para hacerse estudios que arrojen un diagnóstico más preciso de su enfermedad.