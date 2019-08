Elisa Carrió dio nuevas muestras de ser la principal cara de Juntos por el Cambio en la tarea de tratar de reveritr el catastrófico resultado de las PASO. En su rol de "policía mala" que dice lo que el "policía bueno" Macri no puede decir, la diputada estuvo en Ya Somos Grandes, el programa que conduce Diego Leuco en TN, que se convirtió en plataforma para otro show mediático de "Lilita".



Así, Carrió expresó sin vueltas su rechazo por Jaime Durán Barba ("el día que me lo presentaron en 2015 en Córdoba dije 'usted salga de aquí' porque me parece un horror, además teñido"), se definió "porrista del alma" y reafirmó que Mauricio Macri le pidió ponerse al frente de la campaña, antes de admitir que "a Vidal la dejó sola el pueblo de la provincia de Buenos Aires" y rematar con su típico estilo incendiario, al señalar sin ruborizarse que en 2007 "Cristina me robó la presidencia" en combinación con "ese viejito Lavagna".