Los alimentos con IVA cero se pudieron adquirir en las grandes cadenas de supermercados tan sólo dos días después del anuncio que realizó el presidente Mauricio Macri. Sin embargo, pasó más de una semana y es muy difícil encontrar los productos sin el impuesto en los pequeños comercios de barrio. Los almacenes, maxikioscos y autoservicios chinos explican el 40 por ciento de la compra de alimentos por parte de los consumidores. La razón de la ausencia es estrictamente contable: hay comercios que, por su estructura impositiva, no pueden aplicar IVA cero. Y si decidieran absorber ese 21 por ciento, perderían su única rentabilidad y se fundirían. Por esta situación, aplican el impuesto y los precios son más altos que en los hipermercados y el temor es perder clientes. Desde la Secretaría de Comercio de la Nación adelantaron a PáginaI12 que están analizando distintas alternativas para que el IVA cero pueda llegar a los pequeños comercios.

Tal como fue diseñada la medida, el IVA cero se aplica en el último eslabón de la cadena de comercialización. En el resto de la cadena se paga el 21 por ciento. Entonces, el comercio compra la mercadería al mayorista con IVA, pero cuando la vende al consumidor final, no puede trasladar el impuesto. Ese 21 por ciento que pagó con la compra, pero que no aplicó al vender, le queda como un crédito fiscal que puede recuperar ante la AFIP. Este es el caso de los hipermercados, inscriptos ante el organismo fiscal que, al hacer la declaración mensual, descargan el IVA en su cuenta fiscal. Pero no aplica para los comercios que son monotributistas. “Los monotributistas no devengan el IVA. Compran a los mayoristas con el IVA incluido en el precio, no lo tienen diferenciado. Si descontaran el IVA de sus ventas, pierden rentabilidad. Y si lo aplican, van a tener precios más caros”, explicó el tributarista Marcelo Rodríguez, de MR Consultores.

El 40 por ciento de los alimentos se adquieren en los pequeños comercios, según cifras de asociaciones de consumidores. Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires, explicó a PáginaI12 cómo los afectó la medida: “Era algo que veníamos pidiendo, pero ahora es un fierro caliente. De los 24 mil comercios que representamos, estimamos que el 50 por ciento son monotributistas. Si tuviéramos que descontar el 21 por ciento en nuestras ventas, ahí se va toda nuestra rentabilidad”. Además, dijo que también se ven perjudicados los comercios aunque sean de la categoría de responsable inscripto y puedan descargar el IVA en la AFIP: “Somos pequeños comercios, si retenemos el IVA, hasta el momento que podamos recuperarlo, nos fundimos”.



Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) confirmaron a PáginaI12 que comenzaron a vender con IVA cero a los comercios los productos establecidos por el Gobierno. Eso no forma parte de lo publicado en el Boletín Oficial, pero mantienen conversaciones con la Secretaría de Comercio para poder oficializarlo. “El almacén no está en condiciones de retener un crédito fiscal durante meses. Las 14 categorías de productos con IVA cero representan el 80 por ciento de su venta”, aseguró a este diario Alberto Guida, presidente de Cadam. Proponen que los pequeños comercios compren con IVA cero para después poder vender con IVA cero, y que sea el mayorista el que se haga cargo. “Sabemos que esto nos puede traer problemas financieros o con la AFIP porque lo estamos aplicando a voluntad, infringiendo la reglamentación. Pero si no los minoristas enfrentarían serios problemas, y no queremos perder clientes”, agregó. Desde Cadam trabajan con más de 200 mil pequeños comercios en todo el país.



Víctor Fera, dueño del mayorista Maxiconsumo, contó que también se sumó a venderles a los minoristas con IVA cero. “La rebaja me parece muy bien porque no puede haber impuestos al consumo. Pero los minoristas no pueden balancear el IVA. Se van a descapitalizar y pueden terminar 150 mil en la quiebra”.

El jueves, la Unión de Kiosqueros de Argentina le envió una carta al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación para que los kioscos sean incluidos en el programa. Aunque el 60 por ciento de los kiosqueros sean monotributistas, y por ende con complicaciones para aplicarlo, Adrián Palacios, titular de la asociación, dijo que van a pedir que se solucione. “Si nos incluyen, vamos a proponer comprar el producto sin IVA a los mayoristas, o si no descontarlo con tarjeta de débito”, dijo a este diario.

Desde la Secretaría de Comercio de la Nación dijeron que están trabajando en distintas medidas para que la implementación llegue a todos los comercios y no sólo a las grandes cadenas de supermercado. Aunque no informan cuáles serán estas iniciativas, explican que la implementación llevará tiempo por tratarse de una medida aplicada por primera vez en Argentina. Según lo previsto, la medida terminará en tan sólo 4 meses.