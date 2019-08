Un ex funcionario macrista, y sobrino de un símbolo del entramado civil con la última dictadura, protagonizó un hecho por el cual terminó detenido el domingo de las PASO. Luis María Blaquier destruyó el telegrama oficial con los resultados de la mesa que había fiscalizado.

Al parecer, Blaquier no resistió el amplio caudal a favor del Frente de Todos y se puso a gritar “¡Esto no ocurrió!” a la vista de todos, según relataron los testigos. El episodio tuvo lugar en la mesa 238 de la Escuela Secundaria Nº 1 de José C. Paz.

El acta de la Policía consigna que Blaquier, ex funcionario de Anses durante el actual gobierno de Mauricio Macri, le arrancó de las manos el telegrama al presidente de mesa para luego romperlo. Macri obtuvo en todo José C. Paz un 17, 56 por ciento de los votos, frente al 64,63 de Alberto Fernández. En la mesa que fiscalizaba Blaquier, hubo una diferencia de 177 a favor del ex jefe de Gabinete, que ganó por el 77 por ciento frente al 10 de Macri. Un video muestra el momento en que lo increpan y dice que rompió el telegrama “porque no servía”.

Blaquier es sobrino de Carlos Blaquier, el dueño del Ingenio Ledesma, sindicado por su rol en la llamada “Noche del Apagón”, en julio de 1976, cuando efectivos del Ejército se llevaron a trabajadores del ingenio en camiones de la empresa. El sobrino estuvo en Anses hasta fines de 2016. En su gestión, firmó el Memorándum con Qatar, que planteaba un modelo off shore para la administración de fondos a invertir en la Argentina.

El episodio del pasado 11 de agosto le valió a Blaquier ser detenido por unas horas. La causa la instruye la justicia electoral de La Plata. El juez Adolfo Gabino Ziulu “avaló lo actuado” por los efectivos policiales ante "la infracción al código electoral" por parte de Blaquier.