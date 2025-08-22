El siempre ardiente clásico rosarino entre Central (7 puntos) y Newell's (6) concentra el atractivo de los partidos que este sábado darán continuidad a la sexta fecha del Torneo Clausura. El que dará comienzo a las 17.30 en el Gigante de Arroyito (por ESPN Premium) tendrá como gran protagonista a Angel Di María, que volverá a jugarlo luego de 18 años: el último en el que estuvo presente data de mayo de 2007 cuando Newell's ganó 1 a 0 con gol del paraguayo Oscar "Tacuara" Cardozo. Con la espina clavada después de tanta ausencia, Di María saldrá a buscar ante su gente, ese triunfo que todavía le falta a su extraordinaria carrera. Los rojinegros, por su parte, irán a Arroyito tratando de cortar una racha sin triunfos que ya lleva tres años y cinco clásicos oficiales.



Los dos llegan con muchos empates y pocas victorias: Central suma en el torneo cuatro igualdades y un solo triunfo (1 a 0 a Lanús de visitante). El sábado pasado defraudó con un 1 a 1 como local y sobre la hora ante Deportivo Riestra. A Newell's no le va mucho mejor: empató sus últimos tres partidos (el último 1 a 1 con Defensa en Florencio Varela), ganó apenas uno y perdió el restante. La diferencia es que mientras Central está en zona de clasificación (quinto en la zona B con), Newell's por ahora está fuera de ese grupo: figura undécimo en la A. En el Torneo Apertura, Central ganó 2 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa.

Pero todo no se agota en el clásico. Por ejemplo, a las 14.30 y a través de TNT Sports Premium, San Lorenzo (8), que viene de perder 2 a 1 ante Platense, recibirá a Instituto (5) al que Unión vapuleó goleándolo 4 a 0 en Alta Córdoba y lleva cuatro fechas sin ganar. Los hinchas sanlorencistas seguramente dirán lo suyo respecto del regreso de Marcelo Moretti a la presidencia.

Finalmente a las 20, habrá dos encuentros: por TNT Sports, Atlético Tucumán (6) será local frente a Talleres de Córdoba (5), que no termina de arrancar con la dirección técnica de Carlos Tevez (ganó apenas un partido) y está en el puesto 28º de la tabla anual, con serio riesgo de perder la categoría si no se pone en marcha. Y en San Juan y por ESPN Premium, San Martín (5), último tanto en la tabla anual como en la de los promedios y gran candidato a irse al descenso a fin de año recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata (7) que con recursos escasos en la cancha y en la billetera, viene haciendo una campaña aceptable que, por el momento cumple todos los objetivos: mantiene al equipo entre los ocho primeros de la zona A y lo aleja del riesgo de pelear por la permanencia.